La Samsung Galaxy Watch Ultra bénéficie de la première remise majeure lors d’une nouvelle vente

À la suite de la vente majeure du Galaxy Z Fold 6 de Samsung, la société a accordé à la Galaxy Watch Ultra sa première remise sérieuse depuis son arrivée en juillet.

La société coréenne a réduit le prix de 145 $ sur le portable, ramenant le prix à 504,98 $. Plus de 500 $, c’est encore beaucoup d’argent pour la montre intelligente haut de gamme de Samsung, mais l’ampleur de la remise nous donne un aperçu des prochains prix du Black Friday de l’entreprise.

Samsung a réduit à plusieurs reprises tous ses appareils portables si ils sont achetés dans le cadre d’un ensemble avec un smartphone, offrant jusqu’à 25 % de réduction sur les accessoires. Cependant, la seule réduction accordée à la Galaxy Watch Ultra suggère que la société répétera une baisse de prix similaire lors des soldes du Black Friday le mois prochain.

La baisse de prix de 145 $ s’accompagne d’un échange de prix amélioré qui va jusqu’à 350 $ pour votre ancienne montre intelligente. Les chiffres les plus élevés sont réservés aux appareils plus récents, tels que la Galaxy Watch 5 Pro, la Galaxy Watch 6, l’Apple Watch Ultra et l’Apple Watch Ultra 2. Évidemment, je ne recommanderais pas d’échanger de nouveaux appareils contre d’autres nouveaux appareils. Mais il y a ici certains prix pour les appareils portables plus anciens qui méritent d’être soulignés.

Apple Watch série 6 – 250 $

Apple Watch série 5 – 200 $

Samsung Galaxy Watch 4 Classique – 300 $

Garmin Forerunner 255 – 150 $

Samsung propose des frais forfaitaires de 100 $ pour Fitbit, Fossil et toute autre montre intelligente. À première vue, ce n’est pas une bonne affaire si vous avez payé le prix fort pour une montre intelligente de l’une de ces sociétés, mais cela reflète également la réalité de la valeur que les consommateurs accordent aux montres intelligentes qui ne sont pas fabriquées par Samsung, Apple ou Garmin.

Si vous possédez un Fitbit, Fossil, Amazfit ou toute autre marque, vous pouvez tenter votre chance sur le marché secondaire. Mais si l’appareil a plus de trois ans (vous ne devriez pas échanger d’appareils de moins de trois ans), vous ne le vendrez probablement pas pour plus de 100 $.

De plus, si vous avez une très vieille montre intelligente qui traîne, cela vaut la peine de conclure un accord avec Samsung. La page d’échange indique clairement que Samsung paiera 100 $ pour « n’importe quelle montre intelligente » dans « n’importe quelle condition ». Cela vaut peut-être la peine d’en acheter un à bas prix dans un magasin d’occasion pour obtenir cette réduction supplémentaire de 100 $.

Le seul accessoire Samsung qui est résolument resté au prix fort est le Galaxy Ring, qui n’a pas encore été soldé par la société coréenne. Bien que d’autres détaillants, comme Amazon, aient réduit la bague intelligente à certaines tailles. Si Samsung décide de réduire le prix du Ring, je pense que ce sera l’une des offres les plus populaires du Black Friday cette année.

