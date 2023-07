La Samsung Galaxy Watch 6 pourrait avoir un modèle « professionnel »

Les rumeurs bourdonnent avant l’événement Unpacked de Samsung plus tard ce mois-ci. Parmi les dernières en date, la prochaine smartwatch de Samsung, qui serait la Galaxy Watch 6, aura un modèle commercial, selon une fuite de SnoopyTech qui a été signalé par 9to5Google mardi. Des détails sur les tailles des modèles de montres, ainsi que d’autres détails, ont également été rapportés.

On ne sait pas exactement ce que signifiera un modèle commercial, mais il peut être vendu avec un objectif différent. En ce qui concerne les détails de la Watch 6, les photos examinées par 9to5Google auraient confirmé que la montre aura un verre saphir, un capteur de température et une lunette plus fine (la frontière entre l’écran et le cadre).

Le même rapport a également révélé, grâce à l’examen d’une photo sur un autre site Web, des détails sur la taille de la nouvelle montre : la Galaxy Watch 6 peut être disponible en tailles 40 mm et 44 mm, et la Watch 6 Classic peut être disponible en tailles 43 mm et 47 mm.

Samsung n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le rapport.

Le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung, le 26 juillet, aura lieu pour la première fois en Corée du Sud. Le géant de la technologie devrait dévoiler ses prochains téléphones pliables, les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, ainsi que de nouveaux appareils portables et Galaxy Buds.

