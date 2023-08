La Samsung Galaxy Tab S9 FE+ sera livrée avec une batterie de 9 800 mAh

Samsung est sur le point de lancer un duo de tablettes Galaxy Tab S9 FE, et aujourd’hui, nous avons appris un détail épicé sur la variante Plus. Selon le régulateur thaïlandais NBTC, la batterie de la Tab S9 FE+ sera de 9 800 mAh, soit légèrement inférieure à la capacité de la précédente tablette de 12,4 pouces de la série.

Plus tôt dans la journée, nous avons également appris que Samsung lancerait les tablettes en quatre couleurs : menthe, lavande, gris/graphite et argent.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

La batterie de la tablette Plus prendra en charge une charge de 45 W, mais nous doutons que Samsung expédie l’appareil avec l’adaptateur requis – il a livré la Tab S7 FE avec un chargeur de 15 W, et avec les tendances actuelles, les clients potentiels auraient même de la chance de l’obtenir.

La tablette a également été certifiée en Corée du Sud avec six numéros de modèle différents. Ils concernent les différentes versions (Wi-Fi uniquement ou Wi-Fi + 5G), mais les listings ont confirmé une fois de plus la capacité de la batterie et la vitesse de charge.

Le duo de tablettes se dirige clairement vers une annonce, mais Samsung garde les lèvres fermées et il n’y a aucune information sur la date de leur lancement.

