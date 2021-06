La Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) obtient la mise à jour One UI Core 3.1 basée sur Android 11

Le Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) annoncé il y a plus de deux ans avec Android 9 Pie reçoit une nouvelle mise à jour qui apporte One UI Core 3.1 basé sur Android 11, qui est une version allégée de One UI 3.1.

La mise à jour est livrée avec une interface utilisateur repensée, des performances améliorées et de meilleures personnalisations. Il apporte également un clavier Samsung amélioré et une protection de la confidentialité renforcée en plus du correctif de sécurité Android de mai 2021. Vous pouvez dirigez-vous par ici pour en savoir plus sur la mise à jour.





Mise à jour One UI Core 3.1 basée sur Android 11

La mise à jour One UI Core 3.1 a la version de firmware P205DXU5CUE2 et nécessite un téléchargement d’environ 1,6 Go. Au moment de la rédaction de cet article, il se prépare aux Philippines pour la variante LTE (SM-P205), mais le déploiement devrait bientôt s’étendre à d’autres pays.

Merci pour le conseil, raznek91 !