La Sampdoria reléguée de Serie A pour la première fois en plus d’une décennie

La Sampdoria a été reléguée de la Serie A pour la première fois en plus d’une décennie après une défaite 2-0 à l’Udinese.

Les buts de Roberto Pereyra et Adam Masina en première mi-temps ont suffi à sceller le sort des visiteurs alors qu’il restait quatre matchs de la saison à disputer.

La Sampdoria a remporté le Scudetto en 1991 et a atteint la finale de la Coupe d’Europe à Wembley l’année suivante, lorsqu’une équipe composée de Roberto Mancini et de feu Gianluca Vialli a perdu 1-0 contre Barcelone.

Ils ont été des membres ininterrompus de l’élite italienne depuis la saison 2012-13, mais ont de plus en plus éprouvé des difficultés ces dernières années en raison de problèmes financiers.

L’équipe de Dejan Stankovic, qui n’a remporté que deux matches depuis le début de l’année, a pris du retard après seulement neuf minutes lorsque Pereyra s’est accroché à une passe et a levé le ballon au-dessus du gardien pressé Nicola Ravaglia.

Masina a doublé l’avance de l’Udinese à la 34e minute lorsqu’il a dirigé une passe ébréchée dans le coin inférieur.

Spezia et Cremonese sont les autres équipes dans la zone de relégation actuelle – trois et six points respectivement derrière Hellas Verona, 17e.

