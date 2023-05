La Sampdoria récupère un point contre Sassuolo lors d’un match nul 2-2

La Sampdoria et Sassuolo font match nul 2-2 (Twitter)

Manolo Gabbiadini a marqué le premier pour Samp mais Domenico Berardi a égalisé une minute plus tard, et la tête de Matheus Henrique a donné l’avantage à Sassuolo deux minutes plus tard. Sassuolo semblait se diriger vers la victoire jusqu’au but contre son camp du défenseur Martin Erlic à la 78e minute après que Fabio Quagliarella ait frappé les boiseries d’un corner.