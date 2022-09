La Salle trouvé en violation de l’EPA pour les résidents déversant illégalement sur un site de déchets de jardin – Shaw Local

Le conseil municipal de La Salle a adopté une ordonnance lors de la réunion de lundi approuvant un accord d’engagement de conformité avec l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois après que le déversement illégal par les résidents a amené la ville à enfreindre les normes de l’EPA.

L’accord de conformité est un partenariat entre l’EPA et la ville de La Salle pour s’assurer que seuls les déchets de jardin sont déversés sur le site. Dans le cadre de l’accord, le site aura des horaires limités, de nouvelles caméras, une signalisation accrue et des contrôles fréquents par le service des travaux publics et les policiers de la ville.

Le maire Jeff Grove a déclaré qu’il était au courant d’au moins six cas de déversements illégaux par des résidents et que les amendes peuvent atteindre 750 $ par infraction. Le déversement illégal comprend le dépôt d’articles et de matériaux de déchets autres que de jardin sur le site, y compris les meubles, les métaux, les matériaux de construction, l’électronique, etc.

Généralement, le site brûle les déchets de jardin accumulés une fois par an. L’EPA a été appelée par un plaignant inconnu lors du dernier incendie de la ville et a trouvé des déchets non liés à la cour sur le site de décharge.

À l’avenir, Grove a déclaré que la combustion se produira plus d’une fois par an et sera plus contrôlée pour résoudre le problème. Il a déclaré à l’EPA que la ville s’associerait à eux sur cette décision et les informerait à l’avenir lorsque des brûlures se produiraient. L’EPA effectuera également des contrôles occasionnels sur le site.

Grove a déclaré qu’il se sentait bien à propos de l’accord et souhaitait être transparent sur la violation et l’action du conseil.

“Je pense que c’est une bonne politique et nous allons nous assurer qu’elle est appliquée”, a déclaré Grove.

Grove a déclaré que la fermeture du site de déchets de jardin a été envisagée en raison des problèmes de décharge illégale. En fin de compte, il a déclaré vouloir le garder ouvert à la grande majorité des résidents qui l’utilisent comme prévu.

Le site est ouvert uniquement aux résidents de La Salle et aucun matériau n’est autorisé à l’exception des déchets de jardin.

Les heures d’ouverture sont de 7 h à 14 h 30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 7 h à 18 h le mercredi et de 8 h à 16 h le troisième samedi du mois. À partir d’octobre, les heures seront de 8 h à 16 h tous les samedis.