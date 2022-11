La Salle termine l’amélioration des trottoirs du centre-ville – Shaw Local

La Salle a terminé son projet d’amélioration des trottoirs, augmentant la sécurité et l’attrait du centre-ville.

La ville a amélioré les trottoirs devant l’hôtel Kaskaskia, sur la rue Gooding entre les deuxième et troisième rues, près du Dollar General et aux rues First et Laharpe.

«Nous organisons de nombreux événements au centre-ville et les gens marchent sur ces trottoirs», a déclaré le maire de La Salle, Jeff Grove. “Nous devons encore faire preuve de diligence raisonnable pour nous assurer que tout le monde peut marcher en toute sécurité.”

Le programme Trottoirs est réalisé chaque année pour améliorer les trottoirs du centre-ville de La Salle et est entièrement financé par les fonds TIF. L’argent TIF ne peut être utilisé que pour les infrastructures de la ville, y compris les routes, la plomberie, les égouts, l’eau et les trottoirs.

Les améliorations du trottoir sont terminées devant l’hôtel Kaskaskia au centre-ville de La Salle le mardi 1er novembre 2022. (Olivia Doack)

Grove a déclaré que La Salle est l’une des rares communautés de la région qui a également des ruelles à entretenir, ce qui ajoute près d’un tiers des travaux routiers et est difficile à entretenir avec les fonds de la ville. L’argent des impôts sert à entretenir les routes et les ruelles qui en ont le plus besoin, généralement classées par ordre de priorité en fonction de leur état et de leur utilisation. Les fonds du TIF servent à améliorer les trottoirs entre les première et troisième rues du centre-ville de La Salle.

Si les résidents sont intéressés à remplacer les trottoirs à l’extérieur de leur maison, la ville a un programme où elle enlèvera l’ancien trottoir sans frais et le résident paiera un entrepreneur tiers pour en couler un nouveau. Grove a déclaré qu’il savait que les résidents qui payaient pour les trottoirs de la ville n’étaient pas idéaux, et c’est aussi quelque chose qu’il gère chez lui.

“Nous aimerions arriver à ce point où nous pouvons faire plus … mais nous devons nous assurer que nos routes sont en bon état et travailler dans les ruelles”, a déclaré Grove.

Appelez la mairie au 815-223-3755 pour plus d’informations.