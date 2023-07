La Salle reçoit un moniteur d’air de Carus – Shaw Local

Après des mois de résidents partageant leurs préoccupations concernant l’impact environnemental potentiel suite à l’incendie chimique du 11 janvier à Carus LLC, La Salle a reçu un moniteur d’air.

Le moniteur a été donné à la ville par Carus mardi en réponse aux résidents posant des questions sur les « niveaux d’émission dans les quartiers environnants ».

Des volontaires du Sierra Club avaient conseillé aux résidents de poursuivre un moniteur d’air pour mesurer une éventuelle pollution. L’examen de la surveillance continue du moniteur d’air de la bibliothèque publique de La Salle a indiqué une augmentation significative des moyennes sur trois heures le jour de l’incendie et une augmentation lente des niveaux à mesure que Carus remettait ses processus en ligne, a déclaré Denise Trabbic-Pointer, une responsable certifiée des matières dangereuses. bénévolement de son temps à La Salle, lors d’une précédente réunion du conseil. Pointer a indiqué que ces résultats devraient justifier des tests supplémentaires.

La Salle dispose également d’un moniteur d’air situé à la bibliothèque publique au 305 Marquette St.

« Carus a entendu ces préoccupations et souhaite offrir à nos voisins une garantie supplémentaire que les émissions de nos opérations ne polluent pas l’environnement ou l’air autour de leurs maisons en faisant don d’un moniteur de qualité de l’air à la ville », a déclaré Richard Landtiser, vice-président de l’innovation, la technologie et la santé et la sécurité environnementales chez Carus, dans un communiqué de presse.

L’échevin de La Salle, Joe Jeppson, qui a pris la tête du projet, a récupéré le moniteur vers 16 heures mardi. Il a déclaré que le reste de l’équipement, le routeur WiFi et les accessoires solaires, devrait arriver plus tard cette semaine.

Jeppson a déclaré qu’il espère que le moniteur sera installé lundi au Rotary Park. Il a d’abord suggéré Matthiessen Park by Carus mais a changé d’emplacement après avoir parlé avec un représentant du Sierra-Club.

« Elle a indiqué que c’était trop près de l’installation et que les vents vont d’ouest en est dans la région », a déclaré Jeppson. « Alors, elle pensait s’éloigner un peu de Carus, et le Rotary Park est un peu à l’est de Carus, donc ce serait probablement un endroit idéal. »

Jeppson a déclaré que Carus avait payé trois ans de WiFi pour permettre l’accès public au moniteur d’air, via un service d’hébergement Web.

« Nous pouvons intégrer ce lien sur la page Web de la bibliothèque ou quelque chose à cet effet », a déclaré Jeppson. « En même temps, il existe une application que vous pouvez télécharger et installer sur votre téléphone et vérifier simplement la qualité à tout moment. »

Dans un communiqué de presse, Carus a déclaré qu’un détail complet de ses émissions peut être trouvé dans le rapport sur les émissions atmosphériques déposé auprès de l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois et le rapport sur les rejets de produits chimiques toxiques déposé chaque année auprès de l’US EPA. Ces rapports publics montrent que les émissions de particules de Carus sont inférieures à 50 % de la limite autorisée, a déclaré la société.