La Salle reçoit 55 000 $ pour réduire la facture d’ordures des résidents – Shaw Local

Les résidents de La Salle peuvent s’attendre à payer moins que prévu sur leur facture d’ordures lorsque le passage de Republic Services à Lakeshore Recycling Systems aura lieu le 1er février.

La ville a récemment reçu une subvention de 55 500 $ de The Recycling Partnership, et le conseil a voté pour approuver l’accord de subvention lundi soir. L’argent ira directement à la réduction de la facture d’ordures des résidents en février et aidera à compenser l’augmentation des coûts du changement de fournisseur.

La subvention reçue par la ville est destinée aux communautés comme La Salle qui n’ont pas opté pour des poubelles plus grandes. L’argent de la subvention est destiné à payer les bacs de recyclage afin que chaque ménage en ait un et puisse recycler. Le greffier adjoint Brent Bader a déclaré que l’idée est que si toutes les personnes d’une communauté reçoivent automatiquement un bac de recyclage, elles sont plus susceptibles de l’utiliser.

“Les poubelles conduisent à plus de recyclage”, a déclaré Bader. “C’est leur philosophie qu’en fournissant ces bacs, cela conduira à plus de recyclage.”

Le Recycling Partnership est une organisation privée qui investit de l’argent dans les communautés pour stimuler les projets de recyclage et de durabilité. Son objectif est d’augmenter le recyclage en offrant des subventions, des outils, des partenariats et de la recherche.

Le maire de La Salle, Jeff Grove, a qualifié la subvention de «bonne nouvelle» pour les résidents et la ville. Le coût final de la facture des ordures des résidents avec LRS n’est pas encore finalisé. Cependant, il y aura une augmentation inévitable par rapport à ce que les résidents paient actuellement en raison de la nécessité de passer aux poubelles.

“Nous sommes sur le point de découvrir ce que sera ce nombre final, mais cette (subvention) fera baisser ce nombre”, a déclaré Bader.

Un chiffre sur l’augmentation de la facture des ordures des résidents sera finalisé et annoncé dans les prochaines semaines, a déclaré Bader.