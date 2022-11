La Salle-Pérou domine Ottawa pour la cinquième place; Streator clôture “Shootin’ the Rock” avec une première victoire – Shaw Local

OTTAWA — Lors de la dernière journée du tournoi de l’Action de grâce Dean Riley « Shootin’ The Rock » samedi, les huit équipes cherchaient à terminer l’événement en beauté.

Dans le match pour la cinquième place, La Salle-Pérou (2-2) a réussi à faire exactement cela avec un triomphe de 47-38 sur son rival Ottawa (1-3) au Kingman Gymnasium.

Ottawa avait remporté les six dernières rencontres, 13 des 14 dernières au total et neuf des 10 dernières à Kingman contre La Salle-Pérou.

“Cette semaine d’ouverture de ce tournoi commence à définir qui vous êtes en tant qu’équipe. Cela peut changer au fil de la saison, mais cette semaine, notre identité a été un groupe qui va jouer une défense solide et va donner le ballon à l’autre équipe », a déclaré l’entraîneur du LP Jim Cherveny. “Comme je leur ai dit, si nous voulons retourner le ballon autant que nous l’avons fait cette semaine, nous allons devoir jouer beaucoup plus fort du côté défensif.

“Avec nos deux équipes, vous deviez comprendre que ce serait un jeu de type grind-it-out, win-ugly, et c’est à peu près comme ça que ça s’est passé.”

Les Cavaliers menaient 13-5 après les huit premières minutes et 23-13 à la mi-temps. Les Pirates ont ouvert la seconde mi-temps sur une rafale de 11-3 pour réduire le désavantage à deux, mais LP s’est regroupé pour mener 34-28 en direction du quatrième.

LP a amorcé la dernière période sur une séquence de 10-4 et a tenu Ottawa à bout de bras jusqu’au coup de sifflet final.

Cooper Knoll (33) d’Ottawa cherche à tirer sur Josh Senica (21) de La Salle-Pérou au cours du premier quart du match pour la 5e place de samedi du tournoi Dean Riley Shootin’ The Rock Thanksgiving au Kingman Gymnasium. (Brian Hoxsey)

« Nous avons eu un petit raté là-bas au troisième quart où Ottawa a fait une course, a dit Cherveny. “Les trois matchs précédents cette semaine, nous avions une avance à la mi-temps, et nous en avons parlé à la pause de la façon dont nous avions été dans cette position auparavant, mais avons-nous appris de ces expériences passées.

“Nous avons bien répondu à la course d’Ottawa et avons terminé le match en force.”

Josh Senica a mené les Cavs avec 22 points et 10 rebonds, les deux sommets du match. London Cabrera a affiché neuf points et cinq interceptions, Jack Jereb sept points et Seth Adams six points, trois rebonds et cinq interceptions.

LP a devancé Ottawa 46% à 35% et a remporté la bataille des rebonds 25-21.

“Je pensais que LP dictait les termes du match et était l’équipe de basket-ball la plus physique ici aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneur d’Ottawa Mark Cooper. «Ils ont également eu beaucoup de déviations sur les passes, et nous n’avons pas très bien géré cela non plus. Nous n’avions pas une très bonne énergie et étions lents dès le premier pourboire. Avec la façon dont ils nous ont protégés, nous n’avons tout simplement pas été en mesure de mener une bonne attaque, et c’est tout à l’honneur de LP.

“Nous n’étions tout simplement pas assez bons aujourd’hui, mais nous reprendrons l’entraînement lundi et réglerons certaines choses.”

Ottawa a été mené par Payton Knoll, qui a marqué huit de ses 14 points, un sommet d’équipe au troisième quart, et a obtenu sept rebonds, trois passes et trois interceptions. Conner Price (trois rebonds, deux interceptions) et Huston Hart ont chacun marqué sept points chacun.

“Pour être honnête, nous avons été très incohérents toute la semaine des deux côtés du terrain”, a déclaré Cooper. «Nous avons eu des périodes où nous avons joué un très bon basket, mais nous avons aussi eu trop de périodes où nous avons eu du mal. Nous avons fait suffisamment de bonnes choses pour rester dans quelques matchs cette semaine, mais nous allons devoir nous améliorer beaucoup si nous voulons connaître le succès cette saison.

LP est le prochain en action mardi à Spring Valley pour affronter Hall avant son domicile et l’ouverture de la conférence Interstate 8 vendredi contre Plano. Ottawa est en congé jusqu’à vendredi, lorsque Morris est en ville pour un lever de rideau sur la I-8.

Rueator 65, Marengo 36 : Les Bulldogs (1-3) ont remporté leur première victoire de la saison contre les Indiens lors du match pour la septième place de la journée. Streator menait 14-11 après le premier quart-temps, 30-18 à la mi-temps, puis a utilisé un avantage de 21-11 au troisième quart pour tout sauf mettre le match de côté.

Christian Benning a rythmé les Bulldogs avec un sommet de 20 points pour accompagner cinq rebonds et trois interceptions. Quinn Baker a réalisé un double-double de 13 points et 12 rebonds, tandis que Matt Williamson (quatre passes), Logan Aukland (quatre passes, quatre interceptions) et Landon Muntz (cinq rebonds, six interceptions) ont tous marqué six points chacun.

“Nous sommes sortis aujourd’hui et avons joué 32 minutes de compétition, et ce n’était pas du tout le cas ici vendredi soir contre Oak Forest”, a déclaré l’entraîneur de Streator Beau Doty. “Les deux premiers matchs de cette semaine, nous avons vu des éclairs de ce que nous pouvons être en tant qu’équipe de basket-ball lors des matchs contre Princeton et La Salle-Pérou, puis nous avons pris du recul vendredi. Aujourd’hui, c’était un autre pas en avant, notamment avec notre défense pour entamer la seconde mi-temps.

“Maintenant, nous avons quelques jours de pratique pour travailler sur des choses en préparation de notre [Illinois Central Eight] Ouverture de la conférence contre Lisle à domicile vendredi.