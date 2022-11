La Salle parle de réglementations potentielles sur les vélos électriques motorisés – Shaw Local

La Salle envisage de créer une ordonnance pour réglementer les vélos électriques et motorisés, et ce pourrait être le premier dans l’Illinois à le faire.

L’échevin Bob Thompson s’est dit préoccupé par la sécurité des personnes qui conduisent ces vélos. Thompson a déclaré que de nombreux vélos motorisés peuvent aller de 30 à 40 mph mais n’ont pas de phare ou de feu arrière pour avertir les voitures de leur présence la nuit. Il a dit qu’il avait reçu des appels de résidents disant qu’ils avaient presque heurté des gens qui faisaient du vélo à moteur après la tombée de la nuit.

“J’aimerais voir une ordonnance écrite… mais tout ce qu’elle va faire, c’est ajouter une lumière blanche à l’avant et une rouge à l’arrière”, a déclaré Thompson.

À l’heure actuelle, le conseil municipal ne poursuit aucune restriction sur l’utilisation des vélos ni aucune autre réglementation. L’objectif est de rédiger une ordonnance exigeant un éclairage de sécurité, y compris un feu arrière et un phare.

Le procureur de la ville, James McPhedran, a déclaré avoir contacté un représentant de la Ligue municipale de l’Illinois pour obtenir plus d’informations sur la manière dont les villes réglementent les vélos motorisés. Le représentant a déclaré à McPhedran qu’il ne connaissait aucune municipalité de l’Illinois qui réglemente les vélos motorisés, mais a déclaré que cela ne signifie pas que la ville ne peut pas créer d’ordonnance.

L’État de l’Illinois n’a pas non plus de lois écrites sur l’utilisation des vélos électriques ou motorisés. McPhedran a déclaré que la ville peut travailler à partir des réglementations de l’État sur les motos, les modifier et les appliquer aux motos.

Interdire ou restreindre l’utilisation des vélos électriques ou motorisés n’est pas une considération, et quelque chose que le conseil a convenu n’est pas dans son intérêt.

L’échevin Joe Jeppson a déclaré qu’il était important de connaître la distinction entre les vélos électriques et les vélos motorisés. Les vélos électroniques fournissent un élan supplémentaire vers l’avant lorsque l’utilisateur pédale, tandis que les vélos motorisés ne nécessitent aucun travail manuel de la part du cycliste et, par conséquent, peuvent aller plus vite.

Jeppson a déclaré que les vélos électriques sont de plus en plus populaires dans les expériences récréatives des gens de la région, en particulier le Starved Rock State Park. Il a dit qu’il ne voulait pas que les vélos électriques soient en boucle avec les vélos motorisés, ce qui présente le plus grand problème de sécurité.

Une ordonnance exigeant un éclairage de sécurité sur les vélos électriques et motorisés sera présentée pour examen lors de la prochaine réunion du conseil à 18 h 30 le lundi 12 décembre à l’hôtel de ville, 745 Second Street.