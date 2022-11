La Salle parle de créer un nouveau site Web sur le tourisme et le développement économique – Shaw Local

Le conseil municipal de La Salle cherche à créer un nouveau site Web pour le tourisme et le développement économique afin de promouvoir la ville et de gagner plus d’intérêt à l’extérieur.

“C’est un bon début pour nous de pouvoir nous faire connaître, de nous mettre sur le radar et de construire dessus”, a déclaré Curt Bedei, directeur du développement économique de La Salle.

Le conseil municipal de La Salle a voté lundi pour approuver une demande de subvention pour obtenir un financement de l’État. C’est une subvention de contrepartie, et si la ville est approuvée, l’État et la ville contribueront chacun 10 000 $. Un total de 20 000 $ serait alors disponible pour développer le site Web.

Le greffier adjoint Brent Bader a déclaré que bien que le site Web de la ville soit fonctionnel, il n’est pas idéal pour cibler spécifiquement les personnes intéressées par le tourisme ou le développement économique.

“C’est quelque chose que nous cherchons à faire depuis longtemps, et c’est une opportunité d’en faire une très belle”, a déclaré Bader.

Bedei a déclaré qu’il avait contacté cinq fournisseurs de sites Web différents et passé en revue toutes les propositions, mais qu’une décision finale n’avait pas été prise. La ville prévoit d’attendre que l’annonce du financement de la subvention soit faite avant de procéder aux plans.

Si la ville obtient la subvention, Bedei a déclaré qu’il devra travailler avec les fournisseurs pour accomplir autant que possible avec l’argent qu’ils ont reçu.

Le site Web comprendrait des informations sur tout ce qui touche au tourisme, y compris les attractions, les événements en ville et d’autres activités. Le côté développement économique fournira des informations sur les propriétés, les emplacements à proximité et tout ce qu’un investisseur ou un développeur aurait besoin de savoir. Il y aurait également un guide de réinstallation pour ceux qui cherchent à déménager dans la région.

Il aurait également des fonctionnalités d’optimisation des moteurs de recherche, y compris des mots clés pour permettre aux gens de trouver plus facilement le site Web lors de recherches sur Google.

“Le tourisme … permet aux contribuables d’économiser environ 500 dollars par an uniquement grâce aux dollars extérieurs entrant dans la communauté”, a déclaré Bedei. “Si vous n’êtes pas là-bas, si vous ne faites pas la promotion de la ville, vous ne faites pas la promotion de ce que vous avez de disponible et vous êtes simplement dépassé… alors vous voulez vous assurer que vous faites la promotion l’ambiance de la ville. »

L’échevin Jordan Crane a suggéré de créer une application municipale qui fournirait des informations et enverrait des notifications sur les événements à venir. Bien que ce soit un projet différent d’un site Web, Bader a déclaré que c’était quelque chose que la ville pourrait envisager à l’avenir.

L’échevin Bob Thompson a déclaré qu’il ne voulait pas être dans la position de dépenser des milliers de dollars de la ville sur un site Web qui ne fonctionne pas ou qui est inutile. Bedei a déclaré que les défaillances du site Web ne seraient pas un problème et que la ville serait intentionnelle dans la planification et la création d’un site Web fonctionnel aux côtés du développeur choisi.

La ville s’attend à être informée si elle a reçu la subvention à tout moment en 2023.