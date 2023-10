MANILLE, Philippines — Le blessé Evan Nelle aurait pu faire la différence pour La Salle lors de leur match contre l’Université des Philippines mercredi, a déclaré l’entraîneur des Archers verts, Topex Robinson.

Robinson a admis qu’ils avaient manqué la présence de Nelle sur le terrain alors que les Archers verts étaient tombés face aux Combating Maroons, invaincus, 67-64, au Mall of Asia Arena lors du match de basket-ball masculin de la saison 86 de l’UAAP.

« Les gens testent les trois points que nous avons marqués au troisième quart. Ces photographies manquées que nous avons faites. Ces vols, nous n’avons pas fait. Cependant, Evan n’a pas pu se lancer dans ce sport. J’espère que les gens s’en souviendront », a déclaré Robinson après avoir subi sa deuxième défaite consécutive sans son meneur diplômé en raison d’une contusion au quad.

Les Green Archers n’ont perdu qu’une avance de 12 points et ont marqué trois points en troisième alors que les Combating Maroons ont déclenché une course de 21-0. La Salle a récupéré avec une course de 11-0 dans la période de gain, mais elle n’a pas effectué les arrêts essentiels sur UP, qui a été sauvé par le sauteur d’embrayage de Gerry Abadiano à une minute de la fin.

Malgré la perte déchirante, Robinson est resté satisfait de la vaillante position de ses pupilles, dirigées par les grands mâles Michael Phillips et Kevin Quiambao.

« Nous avons un groupe de gars qui sont prêts à s’entraider. Essayez de vous couvrir les uns les autres. Ces problèmes sont masqués puisque vous avez perdu vers UP. L’essentiel, c’est nous. Ces joueurs dont je m’occupe chaque jour en essayant de devenir de meilleurs hommes. Nous avons utilisé les moyens appropriés. Nous avons joué de tout notre cœur », a déclaré l’entraîneur de La Salle. « De toute évidence, je vais recevoir beaucoup de critiques pour avoir dit cela, mais nous serons toujours des frères gardiens. »

Pas de précipitation pour Nelle

Nelle est susceptible de jouer dans le dernier match de premier tour de La Salle contre l’Université de l’Est au pavillon du quadricentenaire de l’UST, car Robinson n’accélère pas sa restauration.

«J’espère que nous l’aurons samedi, mais nous voulons être sûrs qu’il sera prêt car la durée des matchs sera plus courte. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter. Nous avons maintenant différents gars prêts à intervenir pour Evan. Nous n’avons pas besoin de parier sur lui s’il n’est probablement pas préparé. Cela va être quotidien pour nous », a-t-il déclaré.

Avec une fiche de 3-3 à égalité avec le champion en titre Ateneo et Adamson, Robinson espère que les Archers verts utiliseront leurs deux revers consécutifs comme motivation pour progresser au deuxième tour.

« Nous allons utiliser ces pertes comme un logiciel pour progresser. Il se trouve simplement que nous représentons un programme qui est en fait un programme rentable. Nous savons tous que la tension est un privilège pour nous. Ils seraient certainement ici à être jugés, et les gens se fâcheraient contre nous. Nous serions certainement ici parce que cela ne pourrait que nous rendre meilleurs. Ce que sont ces expériences vont simplement nous préserver en tant qu’équipe », a déclaré l’entraîneur de première année de l’UAAP.

« Une fois que nous avons commencé la saison, nous savions que ce serait difficile. Nous nous sommes embrassés dur. On s’améliore à dur. Cela va nous rapprocher en tant que programme. Ces pauses nous permettront de progresser. Cela nous humilie. Cela nous motive. Nous sommes tout simplement enthousiasmés par ce que demain nous réserve.

L’entraîneur de La Salle Topex Robinson et Michael Phillips après avoir perdu contre UP. #UAAPSaison86 posté par Sports du chercheur le mercredi 18 octobre 2023