La Salle envisage un programme de jumelage de retraite pour les policiers qualifiés – Shaw Local

Un éventuel programme de jumelage à la retraite pour les policiers de La Salle qualifiés pourrait aider la ville à trouver des candidats qualifiés pour son service de police.

Les responsables de la ville de La Salle ont discuté des avantages et des inconvénients potentiels d’un programme de match de retraite lors de la réunion du conseil municipal de lundi. Le programme de jumelage ne s’appliquerait qu’aux officiers qui ont atteint la retraite et qui ont une pension d’une autre communauté, a déclaré le directeur financier John Duncan.

Le programme de jumelage s’appliquerait aux officiers qui sont en mesure de prendre leur retraite d’une autre communauté parce qu’ils ont 20 ans de service ou qu’ils atteignent l’âge de 50 ans. Les deux sont des exigences minimales pour maximiser les avantages. Une fois à la retraite, la pension des officiers est assurée et ils ont la possibilité d’aller dans une autre communauté et de continuer à servir s’ils souhaitent rester dans la population active.

L’exemple d’un tel scénario s’est produit lorsque le conseil a embauché un nouvel officier de patrouille lundi soir qui a pris sa retraite de son ancienne communauté dans la région de Chicagoland et souhaitait poursuivre sa carrière dans une petite communauté. Duncan a suggéré de créer le programme de jumelage pour les officiers dans sa situation afin d’aider La Salle à se démarquer et à attirer plus de recrues.

“Contribuer à sa retraite augmente l’attrait pour les candidats quittant Chicago ou la région de Chicago de venir ici et de contribuer à leur propre retraite”, a déclaré Duncan.

Si le programme est approuvé, la ville égalera les cotisations de retraite des officiers dans un plan 401 (a) à un taux maximum de 3, 4 ou 5 % de leur salaire annuel. Le pourcentage définitif n’a pas encore été déterminé.

Duncan a décrit quelques avantages potentiels de la création d’un fonds de retraite de contrepartie pour les officiers dans cette situation. Cela offrirait une incitation supplémentaire à choisir La Salle comme employeur et distinguerait la ville des autres communautés proposant des offres salariales similaires.

Le programme a également le potentiel de faire économiser de l’argent à la ville. Par exemple, embaucher un officier plus jeune avec un salaire de 70 000 $ signifie que la ville cotise également 70 000 $ à la pension. Avec le programme de jumelage, la ville ne contribuerait qu’entre 3 et 5 % de ce salaire.

“Le peu que nous contribuerions à un match est bien inférieur à ce que nous contribuerions à une pension”, a déclaré Duncan.

D’un autre côté, Duncan a déclaré que l’argument peut également être avancé que la ville n’a pas du tout besoin de contribuer aux fonds de retraite des officiers, car un officier qui a pris sa retraite d’une communauté a déjà une pension complète. Cependant, la réaction globale des échevins était en faveur du programme de match.

“Je pense que nous devrions certainement le faire”, a déclaré l’échevin Tom Ptak. « Nous aurions l’occasion d’attirer des officiers.

L’échevin Joe Jeppson a accepté, disant que c’était une excellente idée.

Étant donné que la ville n’a pas de programme comme celui-ci, Duncan a déclaré qu’il travaillerait avec Nationwide Insurance sur la création de plans. Le point devrait figurer à l’ordre du jour du conseil municipal pour être voté au cours des prochaines réunions.