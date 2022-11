La Salle enverra une lettre à l’appui du procès SAFE-T Act – Shaw Local

Le conseil municipal de La Salle a approuvé une résolution lundi pour envoyer une lettre au nom de la ville au bureau du procureur de l’État du comté de La Salle à l’appui du procès du comté contre l’adoption de la loi SAFE-T.

Le procès vise à empêcher l’entrée en vigueur de la loi SAFE-T le 1er janvier, ce qui éliminerait les cautions en espèces pour de nombreuses infractions criminelles et apporterait d’autres changements importants à l’application des lois policières.

L’échevin Bob Thompson, un ancien policier, a été le premier à s’exprimer contre la loi SAFE-T lors de la précédente réunion du conseil municipal du 9 septembre.

“En tant qu’ancien agent des forces de l’ordre, cela me terrifie”, a déclaré Thompson le 9 septembre. “Les forces de l’ordre ne peuvent pas faire ce que nous attendons d’elles.”

La loi SAFE-T est un document de près de 800 pages signé par le gouverneur JB Pritzker dans le but de réformer le système de justice pénale en éliminant la caution en espèces, en augmentant les droits des détenus, en limitant le recours à la force par la police, en exigeant des caméras corporelles de la police, en élargissant la formation. pour les officiers, entre autres.

Une centaine des 102 comtés de l’Illinois sont contre l’adoption de la loi SAFE-T telle quelle, beaucoup appelant à davantage de révisions ou à une refonte totale. Les poursuites intentées par chaque comté visent à bloquer son adoption et à laisser plus de temps pour les révisions avant son entrée en vigueur le 1er janvier.

L’échevin John «Doc» Lavieri a qualifié le procès d’acte «bipartisan» et a suggéré lors de la réunion du conseil du 17 octobre que la ville approuve une résolution à l’appui. Le greffier adjoint Brent Bader a appelé le bureau du procureur général de l’Illinois après la réunion et on lui a dit qu’une lettre de soutien de la ville serait acceptée.

“Lorsque notre procureur d’État démocrate (comté de La Salle) Joe Navarro et notre shérif républicain Adam Diss ont intenté ensemble une action contre la loi SAFE-T, j’ai pensé que nous devrions les soutenir”, a déclaré Lavieri.

La lettre, qui sera envoyée peu après la réunion de lundi, indique que la ville estime qu’il est dans le meilleur intérêt des habitants de La Salle d’exprimer son soutien au procureur et au shérif du comté de La Salle en ce qui concerne la contestation juridique de certains aspects de la Loi SAFE-T.