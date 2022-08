La Salle embauche l’ancien directeur du tourisme d’Ottawa comme nouveau directeur du développement économique – Shaw Local

Curt Bedei, de Streator, a pris ses fonctions de directeur du développement économique de la ville de La Salle lundi.

Bedei a travaillé comme directeur général du Centre d’accueil des visiteurs d’Ottawa pendant six ans. Avant cela, il était graphiste au centre des visiteurs.

Bedei a succédé à Leah Inman, qui a annoncé sa démission début juillet.

La relation entre le tourisme et le développement économique est la raison pour laquelle Bedei a été choisi pour ce rôle. Bedei a déclaré qu’il avait l’habitude de présenter les gens à la communauté et de susciter l’enthousiasme des gens. Il s’est concentré sur les personnes qui retournent dans la communauté et qui s’y impliquent.

« Nous avons eu des candidats de qualité qui ont postulé, mais nous avons aimé son bilan avec Ottawa, et celui d’Ottawa a connu un succès similaire à celui de La Salle », a déclaré Inman. “Nous espérons qu’il apportera certaines de ces compétences à La Salle pour affiner nos efforts de marketing et notre image de marque et porter ce rôle à un autre niveau.”

Mardi était son deuxième jour de travail pour la ville. Bedei a déclaré qu’il y avait beaucoup à apprendre sur les projets en cours, sur les tenants et les aboutissants du travail et sur ce que l’on attend du poste.

Bedei a déclaré qu’il était impatient de connaître les entreprises de la ville. L’un de ses objectifs est de rencontrer toutes les personnes impliquées dans les entreprises de La Salle. Bedei veut que la communauté et les propriétaires d’entreprises se sentent à l’aise de lui tendre la main.

“La Salle a beaucoup d’opportunités”, a déclaré Bedei. “Le plus grand objectif est de continuer à s’efforcer de construire l’économie de La Salle, la qualité de vie et la nature globale de la communauté.”

Inman continuera à travailler avec Bedei jusqu’au 9 septembre, son dernier jour en tant qu’employée à plein temps de la ville.

Bedei est marié au maire de Streator Tara Bedei.