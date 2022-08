La Salle demande une ordonnance du tribunal pour accélérer la démolition de KFC – Shaw Local

La ville de La Salle a rempli les formalités administratives pour obtenir une ordonnance du tribunal prête à prendre en charge la démolition de KFC, qui a brûlé en juin, si cela s’avérait nécessaire.

KFC est propriétaire du terrain où se trouve le restaurant et est chargé de le démolir. L’inspecteur en bâtiment Andy Bacidore a déclaré que l’ordonnance du tribunal est une mesure proactive et que la ville n’aura pas besoin d’intervenir si KFC poursuit le calendrier de démolition comme prévu.

Selon un communiqué de KFC, l’entreprise doit attendre pour poursuivre la démolition jusqu’à ce que l’enquête sur l’incendie et le rapport soient terminés.

“Le franchisé n’est pas autorisé à accéder à la propriété et à commencer la démolition tant que l’enquête et l’examen de l’incendie ne sont pas terminés et que le rapport n’est pas partagé avec le franchisé”, a déclaré un porte-parole de KFC. “Le franchisé n’a pas reçu le rapport de l’examen, qui s’est produit récemment.”

La cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête.

Bacidore a déclaré qu’il n’était pas habituel que des projets de démolition comme celui-ci prennent un certain temps pour commencer. Bacidore a déclaré que les retards sont souvent causés par des problèmes avec la décharge et où déverser les décombres. Dans ce cas, il y a un processus de deux semaines où les débris sont échantillonnés pour les métaux lourds et certaines toxines. Une fois dégagé, la démolition peut commencer.

Selon Bacidore, KFC lance le processus d’échantillonnage, mais il n’a pas encore commencé. Parce que le bâtiment constitue une menace pour la sécurité publique, la ville se prépare à obtenir une ordonnance du tribunal au cas où KFC mettrait plus de temps à démolir le bâtiment que la ville ne le juge acceptable.

Si KFC n’a pas commencé le processus d’échantillonnage dans les prochaines semaines, la ville s’impliquera et demandera l’ordonnance du tribunal pour le démolir.

Une autre raison pour laquelle la ville est prête à obtenir une ordonnance du tribunal est le retard dans l’installation d’une clôture de protection autour du KFC. KFC a commandé une clôture pour empêcher les gens de s’approcher du bâtiment et a déclaré qu’elle serait installée vendredi dernier ou ce lundi, selon le maire Jeff Grove. Cette clôture n’a pas été installée et Bacidore a déclaré qu’il n’avait eu aucune communication avec KFC depuis jeudi dernier, le 11 août.

Ce qui reste de la propriété KFC à La Salle le mercredi 17 août 2022. La ville de La Salle estime que le bâtiment endommagé pose un risque pour la sécurité publique.

Parce que la clôture n’est pas installée, la ville a délivré mardi à KFC une citation pour un bâtiment peu sûr et instable. Bacidore a déclaré que sa principale priorité était de sécuriser le bâtiment et de maintenir la sécurité, puis de faire démolir le bâtiment dès que possible.

“L’objectif n ° 1 est la sécurité publique”, a déclaré Grove. “En ce moment, les gens peuvent facilement accéder à la zone, ce qui est un problème.”

KFC a brièvement commencé la démolition fin juillet. Depuis lors, il n’y a eu aucune action visible pour continuer à déblayer les décombres. Grove a déclaré que KFC avait toujours l’intention de reconstruire au même endroit.