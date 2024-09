La salle de sport en plein air est désormais ouverte au parc Shakespeare

Les enfants et les adultes de Stratford ont désormais une autre option pour faire de l’exercice après l’ouverture mardi du gymnase urbain à Shakespeare Park.

Les enfants et les adultes de Stratford ont désormais une autre option pour faire de l'exercice après l'ouverture mardi du gymnase urbain à Shakespeare Park.

Situé à côté du skatepark à l'intersection des rues Downie et Shakespeare, le gymnase est le fruit de l'imagination de Bruce Whitaker, un administrateur du conseil scolaire du district d'Avon Maitland qui souhaitait apporter un peu plus de vie au quartier. « C'est une autre raison pour laquelle il est essentiel de faire sortir les gens. C'est gratuit, c'est une activité physique et c'est dans la nature », a déclaré Whitaker, qui a dirigé la construction du skatepark en 2016.

Le gymnase est composé de trois structures : la principale est équipée de barres parallèles, de barres de traction et de barres de singe, tandis que les deux autres sont une station de dips et des barres au sol. L’objectif du parc est d’aider les utilisateurs à faire de la callisthénie, une forme d’entraînement en force qui utilise le poids corporel d’un individu comme résistance pour faire des exercices tels que des pompes, des abdominaux, des squats et des burpees. Pour planifier le parc, Whitaker a fait appel à Cole Johnson, propriétaire de Pursuit Climbing. La callisthénie est en plein essor en tant qu’option de remise en forme chez les jeunes, a déclaré Johnson.

« Dans les grandes villes comme Montréal, il y en a un dans chaque parc, et il y en a un dans presque chaque communauté », a-t-il déclaré. « Le fait que ce parc soit situé à Stratford signifie que nous sommes en quelque sorte dans la même situation que les Jones. Cela montre simplement que Stratford est un endroit avant-gardiste où vivre. » La salle de sport n'est pas réservée uniquement aux personnes expérimentées en gymnastique suédoise. Il y a un panneau avec des suggestions d'exercices que les gens peuvent faire sur les structures. « Je pense que n'importe quel enfant sans expérience viendrait dans ce parc, regarderait une barre et saurait comment s'y accrocher », a déclaré Johnson. « Je pense que nous sommes obsédés par l'idée qu'il faut savoir ce qu'est quelque chose avant de l'utiliser. »

Construit au coût de près de 120 000 $, le gymnase a reçu le soutien de plusieurs organismes communautaires qui ont contribué à hauteur de 60 000 $. Parmi ces organismes, on compte le YMCA, le Kiwanis Club et le Kinsmen Club. Comme il s’agit d’un projet mené et financé par la communauté, ils n’ont pas eu besoin de s’adresser à la ville pour obtenir du financement, a souligné Whitaker.

« Avec toutes ces organisations, je n'ai pas eu besoin de beaucoup leur parler », a-t-il déclaré. « Ils ont tout de suite compris. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes quant au fait que la ville devrait financer certaines choses, et je pense que nous vivons maintenant dans un monde où nous pouvons être actifs nous-mêmes et faire vivre des projets nous-mêmes. Il nous suffit de rassembler les gens pour le faire. »

Tom Edge, président du Kiwanis Club de Stratford, a déclaré que cette salle de sport « coche » toutes les cases pour son organisation. « Nous nous concentrons sur les enfants et les jeunes. Nous voulions nous impliquer auprès des enfants qui ont besoin d’être dehors, de sortir du sous-sol et loin des écrans, de s’amuser, de faire de l’exercice et d’apprendre à être en bonne santé et forts. »

Le gymnase sera une excellente option pour les jeunes qui sont entre deux activités sportives, a déclaré Nell McIntosh, une adolescente du coin. Elle est également enthousiasmée par l’aspect social de son emplacement.

« Beaucoup de mes amis viennent au skatepark. C'est vraiment facile parce qu'il suffit de venir ici, d'aller là-bas, d'aller jouer au tennis ou autre chose. »

Le gymnase dispose d’un trottoir accessible et d’une surface en caoutchouc recyclé qui empêchera l’accumulation d’eau, a ajouté Whitaker. « L’eau descend et reste dans le parc pour réapprovisionner les arbres », a-t-il ajouté. « En particulier en cas de sécheresse, nous voulons nous assurer que l’eau reste dans notre parc. « Cette salle de sport est pour tout le monde. Elle est pour les adultes. Elle est pour les jeunes enfants. »

