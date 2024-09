La salle de Lincoln s’excuse pour le traitement réservé aux spectateurs masculins lors du concert de Last Dinner Party | Le dernier dîner

Une salle de Lincoln s’est excusée pour le traitement réservé à certains participants masculins lors d’un concert prévu par le Last Dinner Party – que le groupe a finalement annulé peu avant l’heure du spectacle pour cause de maladie.

Sur X, un homme a écrit qu’en arrivant au hangar à moteurs, il a été « entraîné dans un coin sombre avec d’autres hommes, on lui a dit que je pourrais être un pervers parce que je suis seul, puis emmené seul dans une pièce avec un agent de sécurité où je me suis retrouvé ». a été interrogé et fouillé. Je me sens malade. Dans des commentaires ultérieurs, il a déclaré qu’on lui avait demandé quelle était sa chanson préférée du groupe britannique.

Un autre homme a écrit : « Je suis arrivé là-bas ce soir à 20h45 tout seul, sans file d’attente, on m’a demandé depuis combien de temps je les aimais et de nommer ma chanson préférée. Je pensais que c’était un peu étrange et c’était la première fois que j’avais l’impression d’être sur le point de me lancer dans un concert. Maintenant que j’ai lu ceci, je comprends pourquoi maintenant.

Un troisième a déclaré qu’ils avaient été « emmenés, fouillés et posés des questions condescendantes ».

Dans une déclaration publiée sur X, Engine Shed a déclaré qu’ils étaient au courant de rapports en ligne selon lesquels la procédure d’entrée ce soir-là « était loin de respecter notre politique d’entrée sur le site, qui exige que tous les participants soient traités de la même manière et soumis aux mêmes conditions d’entrée ».

Il a déclaré qu’une enquête préliminaire avait montré qu’après que la sécurité ait été informée d’incidents survenus lors de concerts précédents du groupe, « l’équipe de direction de la salle a apporté un changement ad hoc » à la politique.

« Bien que la politique ait été modifiée avec de bonnes intentions, il est clair que ce changement a entraîné un traitement inacceptable de certains invités, et Engine Shed souhaite présenter ses excuses complètes à toute personne concernée. »

Il a indiqué qu’une enquête indépendante était en cours et qu’une formation plus poussée du personnel serait mise en œuvre.

The Last Dinner Party a publié une déclaration sur Instagram disant que les politiques ont été « créées et appliquées par le lieu à sa propre discrétion, et n’ont pas été élaborées en consultation avec nous.

« Ils ne reflètent pas nos convictions et n’auraient pas été mis en œuvre si nous en avions été informés à l’avance… Nos spectacles sont destinés à être des espaces sûrs et accueillants pour tous, ce qui nous tient profondément à cœur. Voir l’inclusivité adoptée par nos fans est l’un des meilleurs aspects du spectacle live.

Ils ont déclaré que « tout le monde est le bienvenu et encouragé à assister à nos spectacles » et qu’ils étaient « consternés et déçus que quiconque puisse ressentir le contraire ».

Le groupe théâtral nominé au Mercury a également annulé un spectacle à Cardiff ce week-end pour cause de maladie.