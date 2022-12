La salle de la coupe du monde de Lionel Messi au Qatar va être transformée en musée

La star argentine Lionel Messi a réalisé son rêve d’enfant de remporter le titre de la Coupe du Monde de la FIFA lorsqu’il a mené son pays au Qatar à son premier titre en 36 ans. Désormais, la chambre d’hôtel dans laquelle Messi a séjourné au Qatar pendant la pièce maîtresse sera transformée en un “petit musée” immortalisant sa performance mémorable.

Messi a marqué sept fois au cours de la campagne argentine, deux fois lors de l’affrontement au sommet contre la France alors championne en titre et a été déclaré joueur du tournoi – la deuxième fois qu’il a remporté le prix lors de l’événement quadriennal.

L’équipe argentine a choisi de rester à l’Université du Qatar au lieu d’un hôtel. Selon les rapports, leur équipe voulait perpétuer la tradition des barbecues au bœuf et a donc choisi l’université.

“La chambre dans laquelle Leo Messi séjournait à l’Université du Qatar pendant la Coupe du monde deviendra un petit musée”, a tweeté Achraf Ben Ayad.

L’habitación en la que estaba alojado Leo Messi en la universidad de Qatar durante el mundial se convertá en un pequeño museo. 👌👌👌🇦🇷 pic.twitter.com/0mpgZnIMUX— Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) 27 décembre 2022

Ils auraient transporté environ 2 000 livres de bœuf au Qatar et amené également leur propre chef.

La campagne de l’Argentine a commencé par une superbe défaite 1-2 contre l’Arabie saoudite en phase de groupes, mettant un gros point d’interrogation sur leurs espoirs de titre. L’équipe a cependant rebondi avec style avec des victoires sur le Mexique et la Pologne pour se qualifier pour la phase à élimination directe.

Ils ont battu l’Australie en huitièmes de finale avant de battre les Pays-Bas aux tirs au but pour organiser une confrontation en quart de finale avec la Croatie. L’Albiceleste a surclassé la Croatie 3-0 en demi-finale et a ensuite été impliqué dans ce qui est considéré comme la plus grande finale de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA.

Lionel Messi et Angel di Maria ont donné à l’Argentine une avance de 2-0 en première mi-temps avant que Kylian Mbappe ne réalise un retour sensationnel pour porter le score à 2-2 et prolonger le match.

Messi a tissé sa magie et a de nouveau mis son équipe en tête avant que Mbappe ne termine son tour du chapeau pour forcer une séance de tirs au but où l’Argentine l’a emporté.

