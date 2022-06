La salle de contrôle de Diablo Canyon a transformé cette maman en défenseur du nucléaire

« Trois usines ont eu des effondrements et c’est effrayant, horrible et coûteux, mais cela n’a vraiment fait de mal à personne », a déclaré Hoff. « Et c’était vraiment surprenant pour moi. »

Mais à mesure que le temps passait et que les informations sur l’effondrement devenaient plus disponibles, les conséquences de l’accident devinrent claires. Alors que trois employés qui travaillaient pour la Tokyo Electric Power Company sont morts à cause du tremblement de terre et du tsunami qui en a résulté personne n’est mort à cause de l’accident du réacteur nucléaire.

« J’avais entendu beaucoup d’histoires de choses effrayantes – et je ne savais pas vraiment ce que je ressentais à propos du nucléaire », a déclaré Hoff à CNBC. « J’ai passé probablement les six premières années de ma carrière là-bas à poser des tonnes et des tonnes de questions. » Pendant un moment, elle a supposé que ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne découvre une « chose néfaste » qui se passait à l’installation du réacteur nucléaire.

Hoff a postulé et obtenu un emploi d’opérateur d’usine à Diablo Canyonn en 2004. Dès le départ, Hoff n’était pas sûre de ce que son travail impliquerait et de ce qu’elle en penserait, et sa famille était nerveuse à l’idée qu’elle prenne un emploi chez une centrale nucléaire. Elle a donc décidé de faire face à l’incertitude en cherchant elle-même des informations.

Non seulement l’industrie nucléaire fait un mauvais travail de publicité des avantages de l’énergie nucléaire, mais elle a, à bien des égards, nui à sa propre image en se concentrant sur les précautions de sécurité. Ces couches supplémentaires de sauvegarde augmentent les coûts, sont souvent des cas de redondance opérationnelle et envoient un message subtil que l’énergie nucléaire doit être terrifiante et dangereuse.

Étant donné que Diablo Canyon fait face à un fermeture très controversée, elle sait que certains pourraient penser que son groupe de défense du nucléaire est une couverture pour un effort public visant à protéger son propre emploi.

Mais elle dit qu’il serait « beaucoup plus facile pour moi » d’obtenir un emploi en travaillant sur le démantèlement d’une centrale ou dans une autre centrale nucléaire ailleurs.

Au lieu de cela, dit-elle, elle pense qu’elle a pour vocation de raconter l’histoire de l’énergie nucléaire en tant que solution au changement climatique.

« Plus j’en apprends sur le nucléaire et nos options énergétiques, plus je m’inquiète et me passionne, et plus je sens qu’il est de mon devoir de parler et d’aider à changer les mentalités et de nous aider à réaliser que le maintien des centrales existantes open peut nous aider à lutter contre le changement climatique – peut nous aider à atteindre nos objectifs énergétiques », a déclaré Hoff à CNBC.

Malgré tous les obstacles, Hoff est optimiste quant à certaines des nouvelles technologies avancées de réacteurs nucléaires en cours de développement. Et elle dit que le secteur de l’énergie a vraiment besoin d’avoir « un nouveau méchant ».

Notamment, Hoff ne veut pas cibler les combustibles fossiles comme ce méchant.

« Je ne veux pas non plus que les combustibles fossiles soient l’ennemi, car je pense que l’énergie est si importante pour que les gens aient une bonne qualité de vie et nous avons besoin de plus d’énergie », a déclaré Hoff. « Je ne sais pas, peut-être que l’ennemi est l’extrémisme – comme les gens qui ne veulent pas parler des options et de la meilleure combinaison de tout ce que nous devons faire pour améliorer la vie des gens tout en protégeant la planète. «

