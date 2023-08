La salle de classe la plus excitante du monde met les voiles sur les traces de Charles Darwin

Des fjords glaciaires du Chili aux îles tropicales de la Polynésie, le voyage permettra à plus de 640 marins et aventuriers d’aller en mer sur 32 étapes de voyage en tant qu’équipage invité – 24 à la fois, naviguant, pilotant et naviguant le navire aux côtés des chercheurs à bord.

Parcourant 40 000 miles nautiques sur quatre continents, la route passe par tous les grands ports visités par Darwin et quelques extras, mais ne traverse pas l’océan Indien. Il atteindra Sydney en novembre de l’année prochaine avant de se rendre à Hobart, avec des étapes de voyage allant d’une seule journée à 48 jours épiques et 5300 milles marins jusqu’au cap Horn.

Les membres du public peuvent réserver une place sur n’importe quelle étape, avec des prix allant de 1 450 € à 8 000 € (2 400 $ à 13 400 $). Une expérience antérieure de navigation n’est pas une exigence, mais une passion pour l’aventure est indispensable.

Charles Darwin en 1878. Crédit: Getty Images

Stewart a déclaré qu’il souhaitait créer une expérience transformatrice pour les membres du public et pour les jeunes écologistes les plus brillants du monde, qui, selon lui, seraient les futurs leaders et catalyseurs de la science et de la conservation pour « changer l’avenir de la planète Terre pour le mieux ».

Darwin, qui avait 22 ans lorsqu’il mit les voiles, appela plus tard le Beagle voyage « de loin l’événement le plus important de ma vie ». Il a rempli des dizaines de cahiers d’observations minutieuses sur les animaux, les plantes et la géologie, et a collecté des milliers de spécimens, qu’il a mis en caisse et renvoyés chez lui pour une étude plus approfondie.

Deux décennies plus tard, il publiera sa théorie de l’évolution avec des preuves convaincantes dans le livre de 1859, À propos de l’origine des espèces. Plus récemment, il a été critiqué pour ses vues dépassées sur la supériorité des races et des hommes sur les femmes.