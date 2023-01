"La salle de cinéma n’est pas une salle de sport": Cour suprême sur la nourriture servie au cinéma

Lors d’une audience de la Cour suprême aujourd’hui sur la question de savoir si les gens peuvent apporter de la nourriture dans les salles de cinéma, les juges se sont demandé à un moment donné : “Devrait-on commencer à prendre jalebis au cinéma?”

La discussion a commencé à cause d’une pétition qui demandait l’interdiction de la nourriture de l’extérieur dans les cinémas. Les salles de cinéma et les multiplexes ont le droit d’interdire aux cinéphiles de transporter de la nourriture et des boissons de l’extérieur, a statué la Cour suprême.

Un banc de la Cour suprême composé du juge en chef DY Chandrachud et du juge PS Narasimha a annulé une ordonnance de la Haute Cour du Jammu-et-Cachemire qui avait levé l’interdiction au motif que les gens ne devraient pas être forcés de manger quoi que les cinémas servent.

“La salle de cinéma n’est pas une salle de sport où vous avez besoin d’une alimentation saine. C’est un lieu de divertissement. C’est une propriété privée, c’est donc la prérogative du propriétaire”, a jugé la Cour suprême.

Les juges ont déclaré que la Haute Cour avait outrepassé son mandat et affirmé que les cinémas avaient déjà reçu l’ordre de fournir, en particulier aux enfants, de la nourriture gratuite et de l’eau potable.

“C’est le droit et la discrétion du spectateur de choisir le théâtre qu’il choisit pour regarder un film, donc la direction a également le droit d’établir des règles”, a déclaré la Cour suprême.

Les arguments ont pris une tournure hilarante lorsque les juges ont tenté d’expliquer leur point de vue.

“Si quelqu’un veut prendre jalebis à l’intérieur de la salle de cinéma, la direction du cinéma peut les arrêter. Si le spectateur essuie ses doigts collants sur les sièges, alors qui paiera le nettoyage ? Les gens peuvent aussi apporter du poulet tandoori. Ensuite, il y aura des plaintes d’os laissés dans la salle. Cela pourrait aussi déranger les gens », a déclaré la Cour suprême.

Le juge en chef Chandracud a partagé une anecdote du moment où, en tant que juge en chef de la Haute Cour de Bombay, il a entendu une affaire liée à des films pour adultes diffusés après 23 heures à la télévision.

“Le but était de permettre aux adultes de regarder ces films après que les enfants se soient endormis”, a-t-il déclaré, partageant sa conversation avec un collègue juge.

“J’ai demandé au juge s’il avait déjà regardé un film après 23 heures. Il a dit jamais, c’est trop tard”, a souri le juge en chef. Ce sont les enfants qui veillent tard, ont fait remarquer les juges.

L’affaire d’aujourd’hui remonte au 18 juillet 2018, lorsque la Haute Cour du Jammu-et-Cachemire a annulé l’interdiction de la nourriture et des boissons provenant de l’extérieur dans les cinémas. En raison de l’interdiction, les gens sont obligés de consommer tout ce qui est vendu au théâtre, a déclaré la Haute Cour.