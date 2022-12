La Salle County Stockman’s Association organise le 18e banquet annuel de récompenses de la récolte – Shaw Local

L’association des éleveurs du comté de La Salle a organisé son 18e banquet annuel de récompenses pour la récolte le 22 novembre afin d’honorer des jeunes exceptionnels dans le domaine de l’agriculture.

Le maître de cérémonie Riley Hintchze, conseiller FFA du Streator High School, a commencé la cérémonie en demandant à tous les jeunes de monter sur scène pour diriger le public dans le « serment d’allégeance ».

Cora Chapman a offert l’invocation.

L’éleveur du comté de La Salle a été formé pour améliorer et promouvoir l’industrie de l’élevage dans le comté de La Salle en réunissant les producteurs, les consommateurs et le secteur des services agricoles, tout en établissant et en promouvant les activités d’élevage des familles et des jeunes dans le comté.

Le président de Stockman du comté de La Salle, Ken Bernard, a remercié les personnes présentes. L’organisation La Salle County Stockman ne se contente pas d’organiser un banquet en l’honneur des jeunes qui ont montré du bétail l’année dernière. L’organisation a déclaré qu’elle s’efforçait également de promouvoir et de soutenir les jeunes dans la construction d’une carrière et d’un mode de vie agricoles. Cela peut se faire par l’intermédiaire d’un troupeau de vaches, d’une entreprise porcine, d’un troupeau de moutons ou de chèvres ou de n’importe quel champ agricole.

Les gagnants du concours de rédaction Why I Want to Win-A-Show Animal sont (devant) Emma Lukach, mouton; Garrett Billups, porc; Landon Uzumecki, chèvre. Ils sont rejoints par les sponsors (rangée arrière) Nick Angus, Edgewood Farms, Riley Hintzsche, Streator High School FFA; Laura Patyk et Terry Patyk, Patyk Farms and Livestock; Matt et Kerri Swain.Absent de la photo est Tenley Pyszka, gagnant du boeuf. (Photo fournie par Debby Baker)

Les gagnants du concours de rédaction Win-A-Show-Animal ont été annoncés par Chris Over. Chaque gagnant a écrit un essai de 250 mots sur “Pourquoi je veux gagner un animal d’exposition”. Un animal de races bovine, porcine et caprine est donné. Les animaux seront présentés en juillet à la foire junior du comté de La Salle.

Le Stockman de l’année 2022 était Butch Jacobs (photographié avec le présentateur Floyd Crane). (Photo fournie par Debby Baker)

Le gagnant du bœuf était Tenley Pyszka, offert par Patyk Farms and Livestock, Lostant; le gagnant du porc était Garrett Billups, offert par Streator High School FFA; et le gagnant de la chèvre était Landon Uzumecki, offert par la famille Matt Swain, Grand Ridge; et le mouton gagnant était Emma Lukach, offert par Edgewood Farms, The Angus Family, Ottawa.

Les gagnants du marché Grand et Reserve Champion de la foire junior du comté de La Salle 2022 ont été reconnus, suivis d’une vente aux enchères en direct de leurs animaux champions du marché.

Les gagnants du Grand Champion Market Animal qui ont vendu leurs animaux aux enchères étaient le bouvillon de boucherie Tom Durdan; brouette Connor Cave; agneau Karly Reel; chèvre Mollie Thomson; et le panier laitier Lauren McNelis.

Les gagnants des animaux de réserve Grand Champion Market dont les animaux ont été vendus aux enchères étaient le bouvillon de boucherie Tom Durdan; brouette Garret Billups ; agneau Jessica Reel; et la chèvre Mollie Thomson.

Le taux de gain de direction a été attribué à Dalton Walter.

Les gagnants de la classe Premier Carcass reconnus étaient la première place Everett Liberg, la deuxième place Emmett Liberg et la troisième place Justus Mason.

Les gagnants 2022 du Grand Champion des animaux reproducteurs ont été reconnus et honorés : génisse de Cole Freebairn ; dorure de race pure à Carter Meyer; gilt x-bred à Clayton Schnitz; bélier à Gunnar VanCleave ; brebis à Jessica Reel; et chèvre à Avery Saltzman.

Les gagnants 2022 des animaux d’élevage réservés Grand Champion étaient la génisse de Brynley Pyszka; gilt pure race et gilt x-bred à Cullen Meyer; brebis à Jessica Reel; bélier à Kara Kellelea; et chèvre biche à Mollie Thomson.

Les gagnants de la présentation de la Foire 4-H et junior de La Salle 2022 étaient les divisions junior, intermédiaire et senior de chaque race animale.

Dans la catégorie bœuf, Junior Showman était Brynley Pyska; Boeuf Intermédiaire Tenley Pyska; Senior Beef Brooke Schiffbauer.

Swine Junior Showman était Clayton Schnitz; Intermédiaire porcin Mario Bernabei; et l’aînée porcine Lilliana Bernabei.

Chèvre Junior Showman était Ruby Dittmer; Chèvre Intermédiaire Showman Mollie Thomson; et Bianca Reilly, showman de chèvres senior.

Sheep Junior Showman était Gunnar VanCleave; Chèvre Intermédiaire Showman Jessica Reel; et Sheep Senior Showman Karly Reel.

Dans la catégorie Dairy Showmanship : Dairy Junior était Kora Wilson et Dairy Senior Lauren McNelis.

Le gagnant du Master Showmanship du comté de La Salle 2022 était Dalton Walter.

Le comté de La Salle Stockman a décerné deux bourses de 1 000 $ présentées par Dave Isermann à Brooke Schiffbauer, étudiante à l’Université de l’Alabama avec spécialisation en biologie/pré-médecine et à Emma Smith, étudiante à l’Illinois State University, avec spécialisation en sciences animales.

L’éleveur de l’année 2022 Butch Jacobs, de Long Point, présenté par Floyd Crane.

Emily Bernard, Carter Gualandri, le Dr Alan et Cathy McCulley, Amber Schiffbauer et Dave Wilson ont été reconnus comme nouveaux membres à vie.

Les commissaires-priseurs de la soirée étaient Adam Almburg, Ruben Dittmer, Tom Diss, Dan Naughton et Joel Prestegaard.

Sarah Over, Annette Crane, Janet Crane et Carrie Walter ont fait don de leurs douces tentations pour la vente aux enchères de tartes/bonbons.

Le Stockman a reconnu les individus et les groupes du comté de La Salle qui excellaient en dehors du comté de La Salle. Ce sont : James Bernard, Hereford Herdsman of the Year à la 2022 Illinois State Fair ;

Kieran Black a remporté la State Fair et Sandwich Fair Leadline Champion 2022 avec ses moutons et a remporté le titre de NAILE Leadline Intermediate Division, Showmanship et Reserve Grand Champion Ram and Ewe à la Faribury Fair et Champion Berk Barrow à la Sandwich Fair.

Alexis Black a reçu la quatrième place au classement général Hereford Heifer à Louisville.

John Lukach a remporté Simmental Steer, champion de l’Illinois State Fair 2022.

Kyle Nelson a remporté la génisse Reserve Shorthorn 2022 à l’American Royal Open Show de Kansas City.

Dalton Walter a remporté 2022 l’Illinois State Fair Grand et Reserve Champion Carcass Steers.

Le chapitre FFA du lycée Streator a reçu le premier chapitre FFA de l’Association de l’Illinois 2022 et le troisième du chapitre Modèle national d’excellence lors de la Convention nationale FFA 2022.

Austin Walter a présenté l’équipe de jugement du bétail du comté de La Salle 2022, qui s’est qualifiée pour participer au National Western Livestock Show 2023 en janvier. Il s’agit de Cole Freebairn, Dalton Walter, Karly Reel et Lillian Bernabei. Les entraîneurs des équipes de jugement du comté sont Sharon Reel, Scott Freebairn et Austin Walter.

La vente aux enchères de chapeaux/remplisseur de congélateurs 2022 a été un succès. Les Stockmen recherchent un don d’un demi-porc et d’un quart de bœuf pour 2023. Les Stockman ont également besoin de dons pour «Pourquoi je veux gagner un animal de spectacle» dans les races bovine, ovine, porcine et caprine. Contactez n’importe quel officier ou membre du conseil d’administration pour faire un don.

Au cours des 19 dernières années, l’association a fourni la plate-forme pour retourner plus de 300 000 $ aux jeunes du comté de La Salle grâce à des programmes tels que le concours de rédaction d’animaux, des bourses d’études, le parrainage de diverses classes à la foire FFA, La Salle County 4-H & Junior Fair, récompenses d’élevage et vente aux enchères d’animaux vivants.

Au cours de l’année écoulée, la Stockman’s Association a parrainé ou fait un don aux primes d’élevage de La Salle County Junior Fair et à la classe Bred & Owned ; Section 7 de l’Illinois FFA – Gagnants des grands champions ; Ag du bureau agricole du comté de La Salle dans la salle de classe; bourses d’études du comté de La Salle Stockman; Équipe de jugement du bétail du comté de La Salle ; Célébration des Lumières au Rotary Park de La Salle ; et les Harvest Rewards Banquet Awards.

Les événements de 2023 Stockman incluent le La Salle County Farm Bureau ag dans la salle de classe; le projet de loi sur les demandes de bourses sera dû en juin ; parrainer la classe Bred & Owned à la foire junior du comté de La Salle en juillet ; parrainer les grands champions et gagnants de réserve de la section 7 de l’Illinois FFA ; recevoir les candidatures Win-A-Show-Animal Essay en octobre ; et le 19e banquet annuel de remise des prix et de reconnaissance de Harvest le 21 novembre 2023.

Les officiers de Stockman pour 2022-2023 sont le président Ken Bernard, le vice-président Floyd Crane, la secrétaire Melissa Bernard et la trésorière Lisa Corcoran. La reconnaissance a été donnée à Sarah Lukach qui a servi les deux dernières années en tant que vice-présidente.

Le conseil d’administration 2022-2203 est composé de Larry Stillwell, Tom Pyska, David Isermann, George A. Lukach, Chris Over, Andy Goodbred et Darren Walter.

Les réunions ont lieu le premier mercredi de chaque mois à divers endroits du comté. Allez à « LaSalle County Stockman’s Association » sur Facebook pour des informations sur les activités.