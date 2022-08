La Salle choisit un nouvel entrepreneur en ordures Lakeshore Recycling Services pour remplacer Republic – Shaw Local

Lakeshore Recycling Services remplacera Republic Services en tant que fournisseur de déchets pour la ville de La Salle à partir de février.

La ville a déclaré avoir entendu le désir de ses habitants de réévaluer leur fournisseur de déchets, et le conseil a agi en choisissant LRS comme nouvel entrepreneur de déchets lors de la réunion du conseil municipal de lundi. Il n’y a eu aucune discussion ni aucun commentaire de la part des parties – cela s’est passé comme si le conseil votait sur l’emplacement d’un nouveau panneau d’arrêt.

“Nous pensons que ce contrat servira bien nos résidents à la fois pour répondre à une demande accrue d’élimination des déchets et pour rendre le processus global de collecte plus efficace”, selon un communiqué de presse de la ville.

Les résidents de La Salle paieront plus dans leur facture d’ordures à partir de février. Le tarif passera de 14,50 $ par mois à 20 $ par mois avec LRS, mais il serait passé à 18 $ par mois si La Salle devait continuer à utiliser Republic. La gestion des déchets a également été envisagée, mais voulait que les résidents paient 24,12 $ par mois.

Le contrat de LRS avec La Salle est le premier du genre dans la région. LRS est basé à Chicago, mais il a une succursale à Monmouth où les résidents de La Salle obtiendront leur service. L’entreprise possède une décharge à Atkinson, et les camions à ordures prendront une heure de route vers et depuis les installations chaque fois qu’ils auront un ramassage.

Le responsable des déchets municipaux de LRS, Chuck Duncan, a déclaré que bien que LRS soit une grande entreprise en pleine croissance, la connexion avec les clients et un service de qualité sont une priorité. Tous les appels du service client seront dirigés vers une réceptionniste à l’emplacement de Monmouth.

“Nous voulons répondre et, espérons-le, dépasser les attentes et améliorer la qualité du service”, a déclaré Duncan. “Nous allons travailler dur, quoi qu’il arrive.”

Le changement de contrat inclura quelques changements pour les résidents concernant leur service d’ordures ménagères. La ville passera des conteneurs de 32 gallons aux bacs, qui sont couramment utilisés dans d’autres communautés et contiennent près de trois fois plus de matériaux. Ces bacs seront mis à la disposition des habitants. Plus de détails de la ville sur le changement viendront bientôt.

Le conseil a également voté pour modifier le contrat des ordures de la ville lui-même. Maintenant, il comprend un nouveau langage sur les attentes avec les ramassages manqués et, en cas de rachat potentiel d’une entreprise, le nouveau fournisseur de déchets doit être approuvé par la ville avant que le contrat ne soit transféré.

La ville a remercié Republic Services pour son travail et a déclaré qu’elle se réjouissait de poursuivre la relation de manière respectueuse et professionnelle au cours des mois restants de son contrat.

“Nous tenons à remercier la ville pour son partenariat”, a déclaré Jim Pozzi, représentant de Republic Services. “Nous travaillerons pour rendre la transition aussi douce que possible.”

Bien que personne dans la ville n’ait fait référence à des plaintes contre les services de la République, la ville avait noté qu’elle avait reçu jusqu’à 50 appels en une semaine concernant des problèmes de service, mais le nombre de plaintes variait d’une semaine à l’autre.