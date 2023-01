La Salle Celebration of Lights a recueilli 139 000 $ et vu 21 600 véhicules – Shaw Local

La célébration des lumières de La Salle fait état d’une saison réussie, faisant entrer 21 600 véhicules à travers ses portes et 139 917 $ en dons.

Bien que le spectacle de lumière ait rapporté une quantité substantielle de dons, ce n’est pas suffisant pour que la ville en tire un bénéfice. Cette année, la ville a investi 76 412 $ pour rendre le spectacle de lumière possible.

Le maire de La Salle, Jeff Grove, a déclaré que l’objectif de la célébration des lumières n’est pas de faire de l’argent pour la ville. Il s’agit plutôt d’offrir une activité gratuite aux familles, de mettre La Salle sur la carte et d’attirer de nouvelles entreprises tout en soutenant celles qui existent déjà.

Jackie Curran, de Casey’s à La Salle, a déclaré que les affaires augmentaient sensiblement pendant la célébration des lumières. Elle a dit qu’elle recevait des familles qui venaient prendre un chocolat chaud, une pizza ou des collations après avoir traversé le spectacle de lumière.

“C’est très agréable de voir les gens sortir et voir les lumières, c’est une très belle chose et je suis content que les gens les apprécient”, a déclaré Curran.

Ryan Anderes, copropriétaire de Uptown Grill à La Salle, a déclaré que le restaurant voit des groupes et des familles qui conduisent une heure ou plus pour venir voir la célébration des lumières.

“Parce qu’ils descendent juste pour voir les lumières, ils descendent et font un voyage”, a déclaré Anderes. “Ils voient de quoi parle le festival, et ils descendent, prennent un verre ou deux ou dînent.”

Grove a déclaré que l’argent que la ville investit dans l’événement est retourné de manière non tangible, comme une augmentation des affaires avec les établissements locaux.

“C’est notre Burgoo, c’est notre Pistol Shrimp”, a déclaré Grove.

Le greffier adjoint Brent Bader a déclaré que la ville souhaitait toujours créer des événements pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. Il a déclaré que des événements tels que la Célébration des Lumières incitaient également les propriétaires d’entreprise à déménager leur famille à La Salle et à ouvrir leur entreprise en ville.

“Je sais qu’il est facile de le regarder et de dire que ce n’est qu’une grande fête, mais c’est un bon moyen de commercialiser La Salle et de montrer aux gens que c’est un bon endroit où vivre”, a déclaré Bader.

Des centaines de bénévoles, d’entreprises et de visiteurs locaux et extérieurs rendent possible la célébration des lumières. Grove a déclaré que sans la communauté passionnée et impliquée dans l’événement, il ne serait pas aussi réussi qu’il l’est.

Depuis le 19 janvier, six nouveaux affichages lumineux ont été commandés pour la célébration des lumières 2023. Quarante-quatre autres personnes ont appelé la ville pour exprimer leur intérêt à commander un présentoir pour l’année prochaine.

“C’est une chose vraiment très cool qui a commencé petit et qui est maintenant assez grande”, a déclaré Anderes. “C’est bien de voir comment les gens conduisent une heure de plus pour venir le voir, et cela nous place sur leur carte.”