La Salle Canyon de Starved Rock figurera sur un timbre – Shaw Local

La Salle Canyon du Starved Rock State Park figurera sur un timbre américain.

Les responsables du parc ont partagé mardi qu’ils avaient “fait la coupe”, car les cascades du canyon ont été choisies comme l’une des 12 cascades américaines présentées dans une nouvelle série de timbres.

Le service postal américain a annoncé mardi bon nombre des timbres qu’il émettra en 2023. Parmi les timbres représentant des espèces menacées, des gares ferroviaires, des animaux des bois d’hiver et des fleurs de tulipes, entre autres, une série mettant en évidence les chutes d’eau américaines sera émise.

La date d’émission n’a pas été communiquée.

“Le programme de timbres 2023 comprend un large éventail de sujets et de motifs”, a déclaré William Gicker, directeur des services de timbres de l’USPS. “Ces œuvres d’art miniatures mettent en valeur notre culture américaine unique et offrent une large sélection à ceux qui souhaitent collectionner des timbres ou envoyer leur courrier à travers le pays ou le monde.”

La Salle Canyon du Starved Rock State Park a été sélectionnée pour être l’une des 12 chutes d’eau présentées dans une collection de timbres du service postal américain. (Photo fournie par le service postal américain)

La Salle Canyon et les cascades du parc national sont considérées comme l’une des principales attractions de Starved Rock. Les responsables du parc publient régulièrement des mises à jour sur Facebook pour les visiteurs sur l’état des cascades.

“Parmi les plus belles merveilles de la nature, les chutes d’eau sont de toutes formes et de toutes tailles, des cascades sereines aux puissantes cataractes”, a déclaré le service postal américain sur son site Web. « Le service postal célèbre la variété et la beauté des chutes d’eau américaines avec 12 nouveaux timbres. Chaque timbre comporte une photographie avec le nom de la cascade et l’état dans lequel elle se trouve. Le directeur artistique Greg Breeding a conçu les timbres et le volet avec des photographies existantes.

Avec ses grands surplombs de grès, formés par des éons de glaciers et des marées montantes, et un plateau bas et pointu, qui crée un beau large bord d’eau pendant la saison des pluies, La Salle Canyon se sent d’un autre monde et tout à fait inattendu dans le centre plat de l’Illinois.

La randonnée jusqu’au canyon de La Salle est à environ 2,6 miles du parking de Parkman’s Plain, à la sortie de la route 71.

La cascade de La Salle Canyon coule presque toute l’année. Alors que de nombreuses chutes de Starved Rock sont très saisonnières et dépendent des précipitations, La Salle Canyon possède au moins un filet d’eau presque toute l’année. Une belle chute de glace se forme généralement au canyon pendant l’hiver.

Les visiteurs apprécient La Salle Canyon dans le Starved Rock State Park. La cascade est l’une des 12 qui figureront dans une collection de timbres du service postal américain publiée en 2023. (Scott Anderson)