La Salle approuve une promesse de don de 8 000 $ pour la ligne de passagers Peoria à Chicago – Shaw Local

Le conseil municipal de La Salle a adopté une résolution lundi pour promettre 8 000 $ pour aider à financer et à soutenir le service ferroviaire passagers de Peoria à Chicago.

L’argent sera utilisé pour aider à financer une étude de faisabilité afin de déterminer où seraient les arrêts et les capacités d’un train de voyageurs à fonctionner sur les lignes précédentes, selon le directeur du développement économique de La Salle, Curt Bedei. Participer financièrement montre que la ville est intéressée et augmente la probabilité d’un arrêt de train à La Salle.

“Nous (à La Salle) pensons vraiment que cela vaut la peine d’investir dans ce projet”, a déclaré le maire Jeff Grove.

Le train de passagers fournira le service Amtrak de Peoria à Chicago avec des arrêts très probablement à La Salle-Pérou, Ottawa, Morris, Utica et Joliet. Le service devrait également effectuer cinq allers-retours par jour une fois terminé, ce qui est estimé à environ une décennie.

Grove a mentionné des propositions de projets ferroviaires voyageurs qui n’ont jamais été achevées, mais a déclaré qu’il pensait que c’était la meilleure opportunité d’avoir un service ferroviaire voyageurs.

“Je suis prudemment optimiste qu’il existe une carte du succès pour que ce plan se concrétise”, a déclaré Grove.

Bedei a accepté, affirmant qu’il y avait plus de positivité et d’intérêt dans cette proposition de transport ferroviaire de passagers par rapport aux projets antérieurs.

“Je pense qu’il y a plus d’intérêt et plus d’investissements”, a déclaré Bedei. “Et je pense qu’il y a une chance que cela se produise cette fois-ci.”

Chaque ville intéressée à participer à l’étude est invitée à contribuer un montant en dollars par habitant. Morris et Ottawa ont tous deux approuvé des résolutions pour le projet. Les conseils du Pérou et d’Utica n’ont pas encore pris de décision.

Lors de la réunion du comité des finances du 3 octobre, l’échevin Tom Ptak a exprimé son sentiment que La Salle devrait promettre l’argent et participer à l’étude.

“Je pense que nous devrions participer à cela”, a déclaré Ptak.