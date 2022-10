La Salle affiche de nouvelles poubelles de 95 gallons et répond aux FAQ sur le nouveau service à partir du 1er février – Shaw Local

Certains résidents de La Salle ont pu voir de près jeudi les nouveaux bacs de 95 gallons qu’ils recevront lorsque leur nouveau service d’ordures entrera en vigueur cet hiver.

La ville a organisé une session jeudi pour les résidents ayant des questions sur le passage du service des ordures de Republic Services à Lakeshore Recycling Systems. À partir du 1er février, le contrat de La Salle avec Republic expirera et la ville sera desservie par LRS.

L’un des changements les plus importants est le passage du système de canettes actuel à des bacs plus grands de 95 gallons. Les résidents recevront un bac pour les déchets et un autre pour le recyclage. Les bacs permettent une plus grande efficacité, des ramassages plus rapides et des bacs plus robustes et plus résistants aux intempéries, ont déclaré des responsables. Les bacs offrent 33 % d’espace d’élimination en plus, ce qui réduit le besoin d’autocollants supplémentaires.

Les bacs seront ramassés par un bras du camion au lieu d’un travailleur qui les déchargera manuellement, dans un effort pour augmenter l’efficacité et la sécurité. Le chauffeur conduira le camion et disposera d’une tablette tactile indiquant les prochaines maisons à ramasser, servant de guide tout au long du parcours.

Malgré la plus grande taille des poubelles, sa conception permet une mobilité et une manœuvre facile, ont déclaré des responsables. Un ensemble de bacs était disponible jeudi à l’hôtel de ville pour que les résidents puissent les voir et les tester par eux-mêmes.

Les nouvelles poubelles qui seront fournies à tous les résidents de La Salle lorsque LRS, le nouveau réparateur des ordures de La Salle, commencera son contrat le 1er février 2023. (Olivia Doack)

Voici les questions courantes sur le commutateur ainsi que les réponses fournies par la ville :

Q : Mon jour de ramassage sera-t-il le même ?

UN: Oui

Q : Le recyclage aura-t-il lieu toutes les semaines ou toutes les deux semaines ?

UN: Le recyclage sera ramassé toutes les deux semaines. Les grandes boîtes permettent plus de volume, des ramassages moins fréquents et plus d’efficacité. Un calendrier des jours de ramassage du recyclage sera annoncé et il y aura un code QR sur les bacs avec le calendrier lié.

Q : Existe-t-il une alternative plus petite aux poubelles de 95 gallons ?

UN: Le contrat de la ville de La Salle avec LRS n’autorise que des bacs de 95 gallons. LRS a des bacs plus petits, mais ils ne sont pas disponibles pour les résidents de La Salle. Les bacs plus petits ne rentrent pas dans le bras du camion à ordures qui ramassera les ordures des résidents à partir de février.

Q : Que puis-je faire avec mes anciens bacs ?

UN: Les résidents peuvent réutiliser et conserver les vieilles canettes, ou LRS les éliminera. Une fois les nouvelles poubelles LRS déployées, il y aura un moment où LRS demandera aux résidents de mettre un signe sur leurs anciennes canettes et de les mettre sur le trottoir pour élimination. Si les résidents ont des poubelles Republic Services en raison de la casse de vieilles canettes, Republic reprendra les poubelles.

Q : Puis-je me débarrasser des appareils avec le nouveau service ?

UN: LRS prendra les anciens appareils moyennant des frais de 27,50 $. Les résidents devront appeler LRS pour informer l’entreprise du ramassage demandé.

Q : LRS livrera-t-il les poubelles à tous les résidents ? Quand peut-on s’attendre à de nouveaux bacs ?

UN: Republic Services restera le transporteur d’ordures de la ville jusqu’au 31 janvier et ne peut pas ramasser les ordures avec les poubelles LRS. Pour cette raison, les bacs seront livrés aux résidents la semaine avant février ou dans les semaines qui suivent immédiatement, selon la météo et d’autres circonstances. Deux bacs, un pour le recyclage et un pour les ordures, seront déposés dans chaque foyer actuellement desservi par le service des ordures à La Salle.

Q : Quelle sera l’augmentation des coûts sur ma facture mensuelle ?

UN: La ville de La Salle a demandé une subvention pour réduire le coût de la facture mensuelle des déchets des résidents. Une fois que la ville aura appris si l’argent lui a été accordé, elle informera les résidents du nouveau coût. Un coût précis n’a pas encore été atteint.

Q : Est-il possible pour moi de partager le service des ordures avec un voisin si nous ne produisons pas beaucoup de déchets tous les deux ?

UN: Oui, les voisins peuvent partager le nouveau service des ordures. Si un résident choisit de se retirer et de partager avec un voisin, ce résident ne recevra pas de canettes ou ne sera pas sur la route. Les résidents peuvent refuser le service, mais ne peuvent pas demander à un autre transporteur de ramasser leurs ordures. Si un résident choisit de se retirer de tout service municipal, y compris l’eau, les égouts et les ordures, des frais de 75 $ lui seront facturés pour le retour de ces services.

La politique sur les articles en vrac restera la même et la ville fournira toujours des services de ramassage de succursales et d’aspirateur de feuilles. La collecte des déchets de jardin en bordure de rue ne sera plus une option, les résidents déposeront plutôt leurs déchets de jardin à un site désigné.

Pour plus d’informations ou pour obtenir des réponses à des questions supplémentaires, appelez l’hôtel de ville de La Salle au 815-223-9508.