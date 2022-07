La Salle achète une nouvelle dameuse – Shaw Local

Le conseil municipal de La Salle a approuvé une tondeuse de terrain ABI Force z23slt de 24 797 $ pour le service des parcs et des loisirs.

La directrice du parc et des loisirs, Lynda Kasik, a demandé au conseil d’approuver l’offre. L’équipement actuel dont dispose la ville nécessite plusieurs personnes pour être déplacé et utilisé, et il vieillit, selon le directeur financier John Duncan. Ce nouvel équipement sera plus facile à déplacer et à utiliser car une seule personne pourra le faire fonctionner.

Kasik a déclaré qu’elle avait reçu deux offres pour la dameuse pour environ le même prix. Cependant, celui-ci comprendrait deux accessoires – une déligneuse intérieure et un rouleau en acier. Il serait également capable de fonctionner lorsqu’il fait humide à l’extérieur.

Le conseil a approuvé l’achat de la dameuse avec la recommandation du comité des finances.

Dans un autre article, une nouvelle signalisation « La circulation transversale ne s’arrête pas » a été approuvée par le conseil et sera ajoutée à l’intersection des rues Second et Marquette. La même signalisation sera également ajoutée à l’intersection des rues Second et Gooding et des rues Second et Wright.

Enfin, un paiement à Advanced Asphalt pour le projet 24th / Wenzel Road a été approuvé pour 437 188,45 $ pour les travaux complétés.