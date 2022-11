La Salle accueillera les événements Miracle on First Street et Christkindlmarket – Shaw Local

La Salle accueillera un week-end chargé d’activités de Noël à partir du vendredi 2 décembre, y compris le Père Noël, de l’artisanat, des s’mores, des promenades en calèche, des jeux et d’autres activités.

Le Miracle annuel de La Salle sur First Street et le deuxième Christkindlmarket annuel auront tous deux lieu au centre-ville de La Salle, en plus de la poursuite de la célébration des lumières au Rotary Park.

Le Christkindlmarket débutera à 16 h vendredi au stationnement des rues Second et Marquette. Un menu allemand authentique, des vendeurs artisanaux uniques, des boissons de vacances saisonnières et des spectacles seront présentés. L’événement comprend une entrée gratuite et un parking gratuit.

Le Miracle sur la première rue à La Salle mettra en vedette l’éclairage de l’arbre à 16 h 30 le samedi 3 décembre à l’hôtel de ville, 745 Second St. (Photo fournie)

L’événement Miracle on First Street aura lieu de 8 h à 17 h samedi. Les activités comprennent le petit-déjeuner avec le Père Noël, des promenades en camion de pompiers, un bingo familial et l’illumination d’un arbre.

La Salle a accueilli son premier événement Miracle on First Street en 2009. Depuis lors, il a continué d’être une tradition de Noël pour les familles.

“Je suis ravi parce que c’est une belle façon de revoir les gens du centre-ville et de voir les gens ensemble créer ces souvenirs, tout simplement en s’amusant”, a déclaré Grove. “Il n’y a pas beaucoup de coûts impliqués, ce qui est bien, surtout en ces temps difficiles.”

La célébration des lumières de La Salle est ouverte tous les soirs du 11 novembre au 1er janvier au Rotary Park, 2845 E. 5th Road. Il est ouvert de 17 h à 21 h du dimanche au jeudi et de 17 h à 22 h le vendredi et le samedi.

L’entrée s’illumine jusqu’à la Célébration des Lumières 2021 au Rotary Park de La Salle. (Scott Anderson)

Horaire de Miracle on First Street :

8 h à 9 h 30 Petit-déjeuner avec le Père Noël à l’Auditorium Ballroom, 109 Wright St. Appelez le 815-223-3755 et appuyez sur 1 pour faire une réservation.

9 h à 13 h Atelier du Père Noël et artisanat avec des lutins à Ax Church au Grove Center, 1055 Sixth St.

10 h à 13 h Promenades en camion de pompiers et s’mores à l’hôtel de ville, 745 Second st.

10 h à 14 h Photos avec le Père Noël chez lui, rues First et Wright.

12 h à 15 h Promenades en calèche, rues First et Marquette.

12 h 30 à 14 h 30 Bingo familial de Noël au Grove Center, 1055 Sixth St.

16 h 15 Marche avec le Père Noël, de la salle de quilles au 1021 First St. à l’hôtel de ville

16 h 30 Illumination des arbres à l’hôtel de ville, 745 Second St.

16 h 30 à 17 h Portes ouvertes à l’hôtel de ville avec gâteries pour les enfants. Procurez-vous des portraits pris à la maison du Père Noël.

Horaires du marché de Christkindl :

16h à 19h vendredi, Lancer de haches et sacs

10 h à 16 h samedi, Die Musikmeisters et musique festive des fêtes

10 h à 16 h le dimanche, Deux rennes vivants, une visite du Père Noël et des s’mores. Produit par et au profit de l’Association des Entreprises La Salle