Nous aimons penser que tous les produits d’épicerie que nous rapportons du marché ou que nous achetons en ligne sont parfaitement sûrs. Même si cela est souvent vrai, les bactéries et autres toxines nocives qui se cachent dans les fruits, les légumes, les viandes et les produits laitiers peuvent provoquer un certain nombre de problèmes à court et à long terme. complications de santé.

Les fruits et légumes sont considérés comme parmi les aliments les plus sains, mais ils sont également les plus susceptibles de contenir des pesticides, qui sont utilisés pour les protéger des animaux envahissants et des maladies pendant la culture. En fait, près des trois quarts de tous les produits non biologiques contiennent des niveaux détectables de pesticides au moment où ils arrivent dans les rayons de vos supermarchés ou dans vos commandes de livraison d’épicerie, selon une étude. Etude 2023 par le groupe de travail environnemental à but non lucratif sur la sécurité alimentaire.

Mais certains sont pires que d’autres. Pour aider à déterminer quels fruits et légumes sont les plus susceptibles de contenir des pesticides potentiellement nocifs, l’Environmental Working Group a analysé 46 569 échantillons de 46 fruits et légumes testés par la FDA et l’USDA pour compiler le Dirty Dozen annuel, une liste des produits les plus susceptibles de contenir des pesticides potentiellement nocifs. être contaminé par des pesticides.

La liste est composée en grande partie de fruits et légumes sans peau protectrice, comme les baies, les légumes verts, les pommes et les fruits à noyau.

La sale douzaine de 2023

Des fraises Épinard Chou frisé, chou vert et feuilles de moutarde Les pêches Des poires Nectarines Pommes Raisins Cloches et piments forts Cerises Myrtilles Haricots verts

Les fraises sont un fruit qu’il serait sage de bien laver avant de les manger. Mitatzgrzkan/500px/Getty Images

Le Dirty Dozen est un bon indicateur destiné à alerter les consommateurs sur les fruits et légumes qui ont le plus besoin d’un lavage minutieux. Même un rinçage rapide avec de l’eau ou un spritz produire du lavage aide.

Vous pouvez également éviter une grande partie des risques potentiels en achetant des fruits et légumes certifiés biologiques et exempts de pesticides agricoles. Savoir quels aliments sont les plus susceptibles de contenir des pesticides pourrait vous aider à décider où dépenser cet peu d’argent supplémentaire en produits biologiques. Et comme je l’ai appris lors d’une analyse des prix des produits biologiques et non biologiques, ils ne sont vraiment pas aussi chers qu’on pourrait le penser.

Autres points à retenir de l’étude Dirty Dozen

Plus de 90 % des échantillons de fraises, pommes, cerises, épinards, nectarines et raisins ont été testés positifs pour les résidus de deux pesticides ou plus.

Au total, 210 pesticides différents ont été trouvés sur les articles de Dirty Dozen.

Sur ces 210, plus de 50 pesticides différents ont été détectés sur tous les types de cultures de la liste, à l’exception des cerises.

Le chou frisé, le chou vert et les feuilles de moutarde, ainsi que les piments forts et les poivrons, sont ceux qui ont détecté le plus de pesticides parmi toutes les cultures – 103 et 101 pesticides au total, respectivement.

A l’inverse, l’EWG a trouvé ces 15 fruits et légumes Le moins susceptibles de contenir des pesticides.

Les aliments dotés d’une peau protectrice naturelle sont beaucoup moins susceptibles de contenir des pesticides potentiellement nocifs. Westend 61/Getty Images

Le Clean 15 2023

Avocats Maïs doux Ananas Oignons Papaye Pois de senteur (surgelés) Asperges Melon miel kiwi Chou Champignons Mangues Patates douces Pastèque Carottes

La méthodologie d’EWG implique six mesures de contamination par les pesticides. L’analyse se concentre sur les fruits et légumes les plus susceptibles de contenir un ou plusieurs pesticides, mais ne mesure pas la quantité d’un pesticide dans un produit donné. Vous pouvez en savoir plus sur les Dirty Dozen de l’EWG dans l’étude publiée. ici.