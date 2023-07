La salade de pâtes est la recette préférée de TikTok et Instagram

Bienvenue à Remarqué, la chronique des tendances culturelles de Vox. Vous savez ce truc que vous voyez partout ? Permettez-nous de l’expliquer.

Qu’est-ce que c’est: Salades de pâtes glorieuses. Mais ce ne sont pas les créations de macaroni remplies de mayo de votre tante au hasard dont vous vous souvenez des barbecues d’enfance. Ce sont des bols esthétiques avec des formes de nouilles intéressantes (entendu parler d’anellini ?) et des ingrédients créatifs (halloumi, n’importe qui ?). Ils utilisent des produits frais et des marques d’huile compatibles avec Instagram, et ils ont même parfois besoin de cuisiner plutôt que de simplement couper des articles au hasard et de les jeter ensemble. Les pansements ? Ils sont faits maison.

Où est-il: Les flux des influenceurs food sur Instagram et TikTok. Sur cette dernière plateforme, le hashtag #pastasaladsummer compte désormais plus de 31 millions de vues. Certains des principaux fournisseurs incluent les influenceurs alimentaires @GrossyPelosi, @babytamago et @cafehailee. Bien sûr, il y a aussi une salade de pâtes Alison Roman, et la tendance a même fait son chemin vers Bonjour Amérique.

Pourquoi vous le voyez partout : Nostalgie mélangée à l’esthétique. C’est un plat de rassemblement estival classique qui peut être transformé en une merveille colorée avec des ingrédients frais et des incontournables du garde-manger. « La salade de pâtes est le genre de mélange parfait d’un rebranding d’une chose nostalgique », a déclaré le créateur de contenu et auteur de livres de cuisine Dan Pelosi, également connu sous le nom de Grossy Pelosi.

L’année dernière, TikToker Katie Zukhovich, alias @babytamago susmentionné, cherchait une recette à apporter à un barbecue chez son petit ami italo-américain. Elle était toujours rebutée par l’idée d’une salade de pâtes trempée dans des vinaigrettes italiennes en bouteille. « Cela ressemblait à un méli-mélo de légumes, comme tout sauf l’évier de la cuisine », dit-elle. Mais ensuite, elle a eu une idée : et si elle le remplissait de choses qu’elle aimait (tomates, poivrons rouges rôtis, soppressata, mini boules de mozzarella, roquette) et l’habillait d’une simple vinaigrette ? Elle a hashtag une vidéo de sa création avec #pastasaladsummer sur TikTok, ajoutant « Chiquitita » d’ABBA comme bande sonore. Il compte actuellement 2,1 millions de vues sur la plateforme.

Cette année, elle a doublé sa salade de pâtes, se nommant la «Reine de la salade de pâtes» avec une dose d’autodérision et a donné le coup d’envoi en avril avec une version verte où l’orecchiette est nichée avec des asperges, des artichauts marinés, des olives, etc. de bonnes choses vertes, y compris une vinaigrette de type pesto. Elle a également fait des versions avec des raviolis, avec des câpres frites et avec des pêches grillées. Et les gens adorent ça. « Je ne savais pas qu’il y avait un tel culte pour la salade de pâtes, pour être honnête », dit Zukhovich. « Parce qu’à chaque fois que je poste une vidéo, je n’ai jamais rien vu de tel. Les gens sont comme, ‘oh mon dieu salade de pâtes salade de pâtes.’ » Ses salades de pâtes valent même la peine d’en souffrir. Par exemple, une personne a commenté celle contenant des pêches, des tomates marinées et de la burrata : « En tant que membre de la communauté sensible au lactose, j’ai fait cela et je récupère encore 4 jours plus tard, mais je recommencerais 10/10. »

Alors pourquoi la salade de pâtes a-t-elle décollé ? « C’est un véhicule très facile à utiliser pour être créatif, donc j’ai l’impression que c’est pourquoi les créateurs et les chefs aiment en faire différentes versions », me dit Hailee Catalano, alias @cafehailee. « Vous pouvez vraiment y mettre n’importe quoi, honnêtement. » Le plus récent de Catalano implique des pâtes circulaires appelées anellini avec des pois chiches, des tomates séchées au soleil et de la feta, entre autres friandises. Elle aime l’idée que le trou des pâtes puisse bercer le pois chiche quand vous le mangez.

La plupart des versions ne sont pas si difficiles à faire – vous hachez, vous fouettez, peut-être faites-vous un peu de grillades ou de marinades – et elles ont l’air bien, ce qui, comme l’ajoute Catalano, est également bon pour l’engagement sur Internet. Il y a une satisfaction à regarder toutes les parties disparates de la salade de pâtes se réunir dans une vidéo courte, résultant finalement en un mélange vibrant – aucun arrêt dans le four n’est nécessaire. De plus, la salade de pâtes n’est qu’un bon aliment d’été. Il est délicieux froid dès la sortie du réfrigérateur ou même tiède après s’être assis sur une table de pique-nique. Il peut être fait à l’avance. En fait, Pelosi affirme que « quatre jours plus tard, c’est quand votre salade de pâtes culmine ».

Il y a sans aucun doute beaucoup d’innovations dans le domaine des salades de pâtes, mais une autre raison que Catalano et Zukhovich citent pour sa popularité est celle qui motive souvent les impulsions en ligne : les souvenirs d’enfance – bons ou mauvais.

Pelosi, l’auteur du prochain livre de cuisine Mangeons, le comprend profondément. Contrairement aux autres créateurs à qui j’ai parlé, Pelosi a grandi avec des associations positives avec la salade de pâtes. En juillet 2020, il a publié sa recette familiale, qui, selon ses propres termes, a « tous les éléments d’un sandwich italien » mélangés à des rotini tricolores. Depuis, il a vu grandir la viralité du plat. « Je suis un peu comme, sors de ma pelouse, salope, arrête de faire de la salade de pâtes, mais je veux dire, plus il y a de salade de pâtes, mieux c’est », dit-il.

Pelosi ne méprise pas certains des éléments classiques de la salade de pâtes comme il en trouve d’autres. Il va bien avec la mayonnaise, que Zukhovich a bannie de ses salades de pâtes, ainsi que les penne, qui sont interdits selon ses règles de Pasta Salad Summer. (Pour être clair: Pelosi a fait l’éloge des salades de pâtes de Zukhovich dans notre conversation. Ils atterrissent juste sur différents côtés du débat sur la mayonnaise.) Pelosi embrasse également une salade de pâtes « lourde en pâtes » qu’il a l’impression d’avoir vue passer au bord du chemin. « Je pense que maintenant, les gens font des choses comme ajouter de la laitue ou beaucoup de légumes et en quelque sorte modifier le ratio pour qu’il soit comme moins de pâtes », dit-il. Pelosi, quant à lui, a récemment révélé une salade de pâtes au « sésame au miel », une ode à une chaîne de la Nouvelle-Angleterre Joe’s American Bar and Grill, un incontournable de son adolescence.

Parcourez #pastasaladsummer et vous trouverez toutes sortes de variations sur le thème, beaucoup d’entre elles gourmandes ou « saines », mais certaines d’entre elles à l’ancienne et crémeuses. Il existe également des sous-ensembles de salade de pâtes, y compris une multitude de recettes de poulet César et une mini-tendance impliquant une salade de pâtes elote. Ce qui est évident, c’est que les gens vont continuer à faire de la salade de pâtes. Zukhovich en réfléchit un avec du couscous ou de l’orzo, tandis que Pelosi a de nouvelles combinaisons à venir dans son livre. « Il n’y a pas de fin en vue pour moi et la salade de pâtes », dit-il.