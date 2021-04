Des plats bizarres ont souvent fait surface sur les réseaux sociaux, laissant de nombreux utilisateurs dégoûtés. Une telle expérience culinaire récente partagée sur Twitter a scandalisé les internautes jusqu’à la garde et a même conduit à un retrait sauvage d’une salade étrange. Le cas ici est une salade à base de pop-corn, qui a provoqué une vive indignation parmi les utilisateurs du site de microblogging.

Le grain de maïs léger et moelleux gonflé à l’air est une collation populaire et fait également partie de quelques régimes équilibrés qui peuvent aider les gens à perdre du poids. Cependant, l’ajout de beurre, de sucre et de sel peut faire du pop-corn une option malsaine.

Molly Yeh de Food Network n’avait aucune idée que sa recette de « salade de maïs soufflé aux pois cassés croquants » diviserait Internet. Une majorité d’utilisateurs n’a trouvé rien d’appétissant dans la salade de pop-corn, alors que quelques-uns l’ont aimé et ont défendu Yeh et sa recette.

La vidéo, dans laquelle Yeh a préparé la salade, a été partagée sur Twitter par Cody Tapp. Dans le clip vidéo de 1,35 minute, on peut voir Yeh créer sa salade de pop-corn avec des pois, des échalotes, des carottes, des feuilles de céleri et des micro-verts. Elle a ensuite mélangé les ingrédients dans une vinaigrette composée de mayonnaise, de crème sure, de vinaigre de cidre, de moutarde de Dijon et de sucre.

Regardez-le ici:

Le clip vidéo est devenu viral sur la plate-forme de micro-blogging, récoltant plus de 1,4 million de vues et des tonnes de réactions mitigées des utilisateurs. Voici quelques réactions.

Appelant cela «pas une vraie recette» et «parodie», un utilisateur a écrit ceci.

Pas question que ce soit une vraie recette. Ça doit être une parodie – Eric Hillner (@ emh1729) 11 avril 2021

Un autre l’a appelé une «recette de l’enfer».

Une recette de l’enfer. Je ne suis pas à l’aise. – Kyle K (@kylkliethermes) 11 avril 2021

Un troisième utilisateur agacé a écrit que la vidéo avait «exaspéré» et «ruiné son dimanche».

Cette vidéo m’a rendu furieux. Ruiné mon dimanche. Pourquoi fait-elle ça? – Morgs (@CodyMorgenstern) 11 avril 2021

Un autre utilisateur a qualifié la recette de «violence du pop-corn».

Cependant, peu d’utilisateurs ont défendu le blogueur culinaire, car un utilisateur a mentionné qu’il était impatient d’essayer la salade.

J’ai hâte de l’essayer 😋— Toots Woods (@TootsWoods) 12 avril 2021

Alors, est-ce un «oui» ou un «non» pour vous?

