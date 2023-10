La saison « surréaliste » de Marian Central se poursuit au tournoi d’État de classe 1A – Shaw Local

Après avoir obtenu une fiche de 17-2 en double match et remporté le premier tournoi de la conférence chrétienne de Chicagoland, Marian Central a tourné son attention vers les séries éliminatoires.

Les Hurricanes, après le report de la section d’Antioche de classe 1A de samedi en raison de la pluie, ont poursuivi lundi l’une des meilleures saisons de l’histoire de l’école en remportant un titre de section et en gagnant trois inscriptions pour le tournoi d’État.

«C’est surréaliste», a déclaré l’entraîneur Thomas Berger à propos de la saison des Hurricanes, y compris de leur premier titre de section en 20 ans. « Je pense que si vous aviez dit à l’un d’entre nous au début de la saison que nous gagnerions la conférence et les sections, nous aurions tous dit : « Vous vous moquez de moi ».

« Plus nous jouons, plus nous gagnons en confiance. Les filles s’entendent si bien et tout le monde se soutient tellement. Tout a si bien fonctionné.

La junior mariale Kaitlyn Remke et la senior Madison Kenyon concourront en simple pour les Hurricanes, tandis que la senior Holly Garrelts et la deuxième année Jenna Remke représenteront Marian en double.

La senior de Johnsburg, Isabelle Rodrigue, s’est également qualifiée pour le tournoi 1A, qui se jouera de jeudi à samedi sur divers sites de la banlieue de Chicago.

En classe 2A, les juniors de Huntley Kate Burkey et Carlie Weishaar ainsi que la junior de Jacobs Kylie Cohn et la senior Sara Casey se sont qualifiées en double. Cohn a joué en simple pendant la majeure partie de la saison et a été qualifié pour l’État l’année dernière en deuxième année.

Berger a déclaré que Kaitlyn Remke, qui a battu Kenyon au championnat de section, est l’une des travailleuses les plus acharnées de l’équipe. Elle a traversé la section, perdant seulement cinq matchs.

« Elle travaille plus dur que quiconque que je connais », a déclaré Berger. « Elle joue toujours ; elle joue toute l’année. S’il pleut, elle a déjà prévu de jouer ailleurs.

Madison Kenyon de Marian Central atteint le ballon plus tôt cette saison à Crystal Lake Central High School. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

Kenyon a eu un chemin un peu plus difficile à parcourir, a déclaré Berger, battant la tête de série n°3 de la section dans un match qui a duré près de trois heures. Kenyon a fini par gagner 6-3, 6-7 (3), 7-5 pour se qualifier pour l’État.

« Juste un match très long, et ça l’a épuisée », a déclaré Berger. « En demi-finale contre Carmel, j’ai été étonné de voir à quel point elle a bien joué [a 7-5, 6-4 win]. Elle était épuisée et elle a passé une très bonne journée. Elle se présente toujours aux moments les plus importants.

Garrelts, avec Kaitlyn Remke et Kenyon, feront leur déclaration pour la deuxième année consécutive. Jenna Remke se qualifie pour la première fois.

Garrelts et Jenna Remke ont bâti un partenariat solide en double, a déclaré Berger.

« Ils s’entendent si bien et gardent une humeur si légère », a déclaré Berger. « Ils prennent cela au sérieux, mais ils sont toujours de bonne humeur. Dans le [sectional] En demi-finale, ils ont perdu leur premier set mais ne se sont jamais déprimés et ils ont simplement continué à rouler.

Les Hurricanes n’ont remporté aucune victoire à State la saison dernière, ce qu’ils cherchent à changer cette année.

« Notre premier objectif est de passer la première journée », a déclaré Berger. « Nous avons utilisé l’année dernière comme une expérience d’apprentissage, donc nous savons en quelque sorte à quoi nous attendre cette année. Certains d’entre eux ont des confrontations difficiles, mais nous espérons faire une bonne performance.

« L’État est un monstre différent, mais nous espérons pouvoir attirer autant de personnes que possible pour le deuxième jour et au-delà. »

Dans la classe 3A, Burkey et Weishaar représenteront Huntley dans l’État après s’être classés deuxièmes aux sections et avoir remporté le championnat de double n°1 de la Fox Valley Conference plus tôt ce mois-ci.

Kate Burkey et Carlie Weishaar, Huntley

Après avoir initialement essayé différentes équipes de double, Wells a déclaré que Burkey et Weishaar avaient noué une relation solide.

Burkey s’est également rendu aux États-Unis l’année dernière en double.

« Kate a un bon jeu dans tous les domaines, particulièrement avec son service et ses tirs en fond de court », a déclaré Wells. « Les points forts de Carlie résident probablement davantage au filet, je dirais. Kate est douée pour la préparer et Carlie est douée pour finir au filet. C’est un match parfait.

Le match de premier tour de Huntley contre Batavia est une revanche du début de la saison.

« Lors de notre deuxième match de l’année, nous les avons affrontés et avons perdu au bris d’égalité au troisième set, donc je suis plutôt excité pour ce match », a déclaré Wells. « Je pense que nous avons obtenu un assez bon tirage. »

Qualifications d’État du tennis féminin de la région

Classe 1A

Centrale mariale : Kaitlyn Remke, jr., célibataires ; Madison Kenyon, sr.; simple; Holly Garrelts, sr. et Jenna Remke, donc.; double.

Johnsbourg : Isabelle Rodrigue, sr., célibataire.

Classe 2A

Huntley : Kate Burkey, jr., et Carlie Weishaar, jr., doublent.

Jacobs : Kylie Cohn, jr., et Sara Casey, sr., doublent.