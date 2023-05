La saison se termine tôt pour l’équipe de baseball du Collège Okanagan

Les Coyotes de l’Okanagan College ne remporteront pas un deuxième championnat consécutif de la Conférence canadienne de baseball collégial (CCBC).

Les Coyotes ont connu un excellent début de tournoi à double élimination à Lethbridge, AB avec une victoire de 8-1 contre l’Université de Fraser Valley le jeudi 17 mai. .

L’équipe a profité d’une journée de congé vendredi et s’est reposée jusqu’à samedi matin, où une victoire contre le Victoria Collegiate Golden Tide les ferait avancer en demi-finale. Mais dans un match aller-retour, ils sont tombés contre Victoria 9-7.

Après avoir détenu une MPM de 2,25 en saison régulière, Sean Dunn a accordé six points mérités sur 10 coups sûrs pour la défaite contre Victoria.

Avec la défaite, en raison du format du tournoi, les Coyotes ont dû rejouer plus tard dans la journée pour conserver leurs espoirs d’un deuxième championnat consécutif.

Et ils ont fait exactement cela, poursuivant leur saison en battant Edmonton 4-2 samedi soir. L’aspect le plus important d’un tournoi comme les championnats CCBC est le lancer et Corey Lawson a gardé son enclos frais pour dimanche, lançant un match complet contre Edmonton, n’accordant que deux points sur deux coups sûrs et deux buts sur balles tout en retirant 11 frappeurs.

La saison des Coyotes s’est poursuivie jusqu’à dimanche, mais c’est à ce moment-là qu’ils ont manqué d’essence. Ils ont été éliminés du tournoi après avoir perdu contre les Dawgs de la Prairie Baseball Academy 12-4.

Après avoir abordé les séries éliminatoires avec la meilleure défensive de la ligue, les Coyotes ont commis 12 erreurs lors de leurs quatre matchs du tournoi. Ils ont accordé 34 points au cours des quatre matchs, dont neuf points non mérités.

La saison CCBC se termine lundi avec Victoria affrontant les Dinos de l’Université de Calgary pour le championnat.

