La saison se termine pour les garçons de Princeton et les filles de la région – Shaw Local

La saison de golf a pris fin pour les garçons de Princeton et les filles de la région jouant dans des rencontres de golf en coupe lundi.

A Bartonville : Lundi, trois garçons de Princeton ont joué au 2A Bartonville Sectional au Coyotte Creek Golf Course.

Le junior Tyson Phillips a rythmé les Tigers à 87 ans avec les seniors Karter Patterson (89) et Jaden Eggers (91) prenant leurs derniers coups pour PHS.

Wade Schacht de Champaign Central a été médaillé à 67 ans.

Chez Kewanee : Gianna Grivetti, senior de St. Bede, a obtenu le meilleur score de la région de 96 au Kewanee Sectional à Baker Park.

Étaient également en compétition la senior de Bureau Valley Callie Schoff (103) et la senior de Princeton Morgan Forristall (118), une joueuse de première année.

Ella Greenberg, senior de Rockford Boylan, a été médaillée à 72 ans.

VOLLEY-BALL

Chez LaMoille : Les Lions hôtes, la tête de série n ° 9, ont battu le n ° 8 Hiawatha 25-21, 25-18 lors du premier match du tournoi de la Little Ten Conference.

LaMoille avance pour affronter le No. 1 Indian Creek à 16h30 mercredi.

Lundi également, le n ° 11 DePue a perdu contre le n ° 6 Hinckley-Big Rock 25-14, 25-14.

IVC déf. Princeton 25-10, 25-17 : Natasha Faber-Fox a récolté 10 passes décisives, six récupérations et trois points alors que les Tigresses ont perdu un match hors conférence à Princeton. Olivia Gartin a inscrit six attaques décisives pour Princeton (8-14).

Le comté de Putnam a vaincu. Saint Bède 25-21, 25-18 : Les Panthers ont remporté une victoire hors conférence au Pérou.

FOOTBALL GARÇONS

Earlville 3, DePue-Hall 2: Diego Vazquez a marqué deux buts pour mener les Red Raiders, tête de série n ° 4, à une victoire sur les Little Giants, cinquième tête de série, lors d’un quart de finale du tournoi Little Ten Conference à Earlville.

Vallée de Stillman 3, Princeton 0: Les Tigres ont été blanchis à Stillman Valley.