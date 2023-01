La saison scintillante de Kirk Cousins ​​avec les Vikings se termine par un gémissement lors du dernier jeu du match

MINNEAPOLIS – Pourquoi a-t-il fallu que ça se termine cette chemin? Personne n’est surpris que les Vikings du Minnesota aient perdu un match éliminatoire. Pas une âme n’a été choquée que la vieille défense lente et inepte des Vikings ait été déchiquetée par les Giants de New York.

Mais devaient-ils sortir avec un checkdown de Kirk Cousins ​​? De toutes les façons de terminer une soirée décevante, les Vikings devaient-ils le faire avec une pièce qui avait été le fléau de l’existence des fans au cours des quatre saisons précédentes, une pièce qui avait apparemment été éradiquée au cours d’une saison palpitante par Cousins ​​’ alter ego, Kirko Chainz ?

Les géants renient les Vikings ! 📺 : #NYGvsMIN sur RENARD

📱 : Diffusez sur NFL+ https://t.co/uuhRH8WYIn pic.twitter.com/CIPFPUD3Ao – NFL (@NFL) 16 janvier 2023

C’est tellement dommage parce que le lancer de Cousins ​​à TJ Hockenson à court des bâtons en quatrième et huitième des Vikings 48 est la dernière image d’une saison sauvage et mémorable. C’est dommage car ce n’est pas pour cela que les Vikings ont perdu la partie. La misérable défense assume la majorité du blâme pour celui-ci. Et les échecs de l’attaque sur les deux dernières possessions avaient autant à voir avec un appel de jeu douteux, une ligne offensive qui fuit et l’incapacité des cibles secondaires du Minnesota à se séparer qu’avec Cousins ​​qui a fait ce lancer.

C’est dommage car Cousins ​​​​était par ailleurs exceptionnel dans le jeu, absorbant les punitions derrière une ligne offensive patchwork, lançant des fléchettes sur tout le terrain pour maintenir les Vikings au courant tandis que Daniel Jones dévastait leur défense. La défense des Giants a été créditée de 11 coups sûrs du quart-arrière, mais c’était encore plus que cela. Quand ils ne l’ont pas frappé, ils étaient en plein dans son visage, et Cousins ​​n’arrêtait pas de le lancer. Il a complété 31 de ses 39 passes (79%) pour 273 verges et deux touchés, a trouvé Hockenson pour de grosses conversions en troisième et quatrième essais pour maintenir les entraînements en vie et a conçu un entraînement au panier au quatrième quart qui a égalé le match à 24.

C’était le genre de performance inspirante qui a été une carte de visite pour Cousins ​​​​cette saison, une dans laquelle il a finalement semblé s’emparer de cette franchise et se l’approprier. Là où dans le passé Cousins ​​était maladroit et prudent, cette saison avec le nouvel entraîneur Kevin O’Connell a dévoilé un quart-arrière plus confiant et audacieux, celui qui lancerait le ballon à Justin Jefferson comme il ne l’avait jamais fait auparavant, créant des souvenirs durables et palpitant. gagne. Treize d’entre eux, pour être exact, un nombre que personne n’avait vu venir lorsque l’équipe s’est réunie pour le camp d’entraînement l’été dernier.

“Il a énormément grandi depuis que j’ai travaillé avec lui en 2017”, a déclaré O’Connell, faisant référence à leur temps ensemble à Washington. “C’est un compétiteur. Il est dur. Il est incroyablement résistant. Il a lancé le ballon à un très haut niveau tout au long de la saison, a fait des jeux gagnants pour nous tout au long de la saison quand nous devions les avoir.

Le pourcentage d’achèvement de Cousins ​​(65,9), le taux de touché à l’interception (29:14) et la note du quart-arrière (92,5) étaient tous inférieurs à ses records en carrière. Mais cette saison dans son ensemble a été la meilleure de sa carrière. Ses coéquipiers se sont rassemblés autour de lui comme jamais auparavant, le respectant pour la punition qu’il encaissait chaque semaine et les lancers qu’il effectuait dans les grandes situations. O’Connell lui a donné la propriété de l’infraction, lui donnant la liberté d’effectuer des vérifications et des lectures sur la ligne de mêlée qu’il n’avait pas les années précédentes.

Il a porté le «C» sur son maillot chaque saison en violet, mais cela semblait plus obligatoire ces dernières années simplement parce qu’il était le quart-arrière. Cette année, il était un véritable capitaine, quelqu’un que ses coéquipiers voulaient suivre dans le combat.

“Il est un sacré leader pour nous, bien au-delà d’être simplement notre quart-arrière et notre leader du côté offensif”, a déclaré O’Connell. “Juste vraiment pour toute notre équipe de football.”

La plupart de leurs victoires dans cette saison hors de nulle part ont été remportées par le bras de Cousins ​​et les mains de Jefferson, généralement dans des situations d’embrayage, dissipant les critiques selon lesquelles il a échoué dans les matchs et les moments qui comptaient le plus.

Il a reçu l’une des ovations les plus bruyantes de la journée lorsqu’il est entré sur le terrain pour les échauffements d’avant-match, conquérant une base de fans qui avait largement espéré s’éloigner de lui dès que possible.

Si nous avons appris quelque chose sur les Vikings en cette folle saison, c’est qu’ils ont leur quarterback. Cela a été une conversation ouverte chaque saison qu’il a passée en violet à part la première, les fans croisant les doigts pour que les Vikings rédigent un quart-arrière pour le développer et le remplacer ou trouver un moyen de rompre son contrat important et de passer à un joueur différent qui pourrait diriger l’équipe et tirer le ballon sur le terrain.

Cousins ​​était loin d’être parfait cette saison, mais il a montré une autre facette de lui-même en se battant pour les Vikings à maintes reprises. Il a lancé pour 357 verges pour battre Buffalo sur la route, 460 pour rallier l’équipe de 33 points contre Indianapolis et a aidé Jefferson à construire un cas légitime de MVP en amassant 128 attrapés pour 1 809 verges.

“Nous avons eu le meilleur départ de tous les duos au cours des trois premières années, donc c’est définitivement quelque chose à regarder, quelque chose à réfléchir”, a déclaré Jefferson. “Il a énormément joué toute l’année, il est donc difficile d’obtenir ce type de défaite.”

Cousins ​​n’était pas d’humeur réfléchie après le match. Il l’a qualifiée de défaite la plus difficile de sa carrière, une réponse qui a souligné les grands espoirs avec lesquels il est entré dans ces séries éliminatoires. Ce n’est pas le lancer à Hockenson qui a le plus dérangé Cousins. Au lieu de cela, a-t-il dit, c’était son lancer à KJ Osborn le jeu précédent. Osborn n’a pas été en mesure de le transporter, et Cousins ​​a dit qu’il aurait aimé avoir conduit Osborn un peu plus vers la ligne de touche.

Lors du lancer à Hockenson, il avait un raisonnement solide pour sa décision de contrôle. Cousins ​​a dit qu’il avait vu la sécurité ombragée vers Jefferson sur le terrain, donc il ne se sentait pas à l’aise de laisser tomber cela. Le demi de coin Adoree ‘Jackson était dans la poche de Jefferson, la sécurité Julian Love était là aussi et même la sécurité Dane Belton volait dans cette direction. Jefferson, bien sûr, aurait adoré avoir la chance de réaliser à nouveau l’improbable.

“Ils m’ont doublé, mais j’avais l’impression que j’aurais pu tenter le ballon s’il l’avait lancé”, a-t-il déclaré.

Et avec les défenseurs des Giants Dexter Lawrence et Oshane Ximines respirant dans son cou, Cousins ​​n’a pas eu le temps d’attendre qu’Osborn ou Adam Thielen, tous deux couverts de couverture, s’ouvrent.

“J’avais juste l’impression d’être sur le point d’être limogé et je sentais que je devais mettre le ballon en jeu”, a déclaré Cousins. “Et je ne peux pas descendre avec un sac.”

On pourrait dire qu’il y avait une faille dans la conception du jeu qui avait même Hockenson à court du premier essai en option.

“En fin de compte, je considère que c’est beaucoup sur moi dans cet appel de jeu, même si nous avions des éligibles avec une chance sur le terrain, peut-être”, a déclaré O’Connell. “Il y a toujours un jeu qui pourrait être meilleur pour vos gars là-bas, et celui-là restera avec moi.”

EN DIRECT : Kirk Cousins ​​s’entretient avec les médias https://t.co/oi9510IZCm – Vikings du Minnesota (@Vikings) 16 janvier 2023

Entre cet appel, une passe swing à Dalvin Cook pour ouvrir la possession précédente qui a perdu 4 mètres et a condamné le lecteur à son début, et un retour bizarre de Jefferson à Cousins ​​que les Giants ont fait exploser en troisième et 1 en première mi-temps. , il y a eu quelques décisions qu’O’Connell a mentionnées qu’il aimerait récupérer, peut-être comme un moyen de soulager au moins une partie de la pression de la défense assiégée. Les Vikings ont également eu du mal à impliquer Jefferson après une ouverture clinique au cours de laquelle il a capté quatre passes pour 31 verges. Il n’a eu que trois attrapés pour 16 verges le reste du chemin.

Les Giants lançaient généralement au moins deux défenseurs sur Jefferson pour essayer de l’emmener, et les Vikings devront trouver d’autres moyens de combattre cette approche à l’avenir, car elle ne changera pas de si tôt. Hockenson est apparu comme une deuxième option légitime, captant 10 passes pour 129 verges.

“Il y a de vraies larmes là-dedans”, a déclaré O’Connell, faisant un signe de tête au vestiaire des Vikings à quelques mètres de l’endroit où il a prononcé ses remarques d’après-match. “Il y a de vrais gars qui s’attendaient vraiment à avoir une chance de gagner un championnat du monde, alors vous devez donner beaucoup de crédit aux Giants.”

La synergie entre Cousins ​​​​et O’Connell donne aux Vikings une base solide sur laquelle bâtir. Lors de sa première saison en tant qu’entraîneur-chef, O’Connell s’est imposé comme un esprit offensif créatif, mais plus important encore, il a réussi à réparer une culture fracturée suite aux départs de Rick Spielman et Mike Zimmer. Les joueurs ont loué la façon dont il s’est connecté avec eux et les a placés dans des positions pour réussir, et le talent étrange de l’équipe pour remporter des victoires en fin de match a souligné la confiance qu’ils avaient en leur entraîneur-chef.

“Probablement l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai côtoyé”, a déclaré Jefferson. “C’était difficile de finir de cette façon, mais l’avenir est brillant avec lui, le reste des gars qui seront de retour avec nous et les gars qui nous rejoindront l’année prochaine.”

Au début de la saison, personne ne savait quoi penser d’une équipe des Vikings menée par O’Connell et Cousins. Aussi décevante que soit la fin, on a l’impression qu’ils sortent de leur première année ensemble avec une grande confiance en eux deux. Il y a probablement eu de la chance dans ce dossier de 13-5 et leur fiche de 11-0 en saison régulière dans des matchs à un score, mais la conviction et la confiance qu’O’Connell a générées lors de la première année sont indéniables.

Et pour la première fois depuis longtemps, on a l’impression que Cousins ​​​​ne sera plus considéré comme un quart-arrière avec lequel la franchise est coincée, mais capable de les diriger.

“J’adore être un Viking du Minnesota”, a déclaré Cousins. “C’est un privilège de jouer ici, et c’est un privilège de jouer avec ce groupe, ces entraîneurs, et donc ce sera toujours comme ça pour moi.”

Peut-être pour la première fois, le sentiment est réciproque. C’est juste dommage qu’une saison pleine de gros lancers et de décisions audacieuses se soit terminée si doucement.

(Photo: David Berding / Getty Images)