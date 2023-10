Une grande partie de l’attention de la semaine 9 est portée sur les équipes qui tentent de s’assurer une place dans le peloton de 256 séries éliminatoires qui seront annoncées samedi soir.

Bien que cette ferveur soit méritée, elle détourne l’attention d’une liste très intrigante de la dernière semaine de la saison régulière.

Considère ceci:

• 48 équipes qui ont déjà décroché une place en séries éliminatoires en cumulant six victoires affronteront un adversaire qui a également fait de même.

• Il y a quatre affrontements qui mettent en vedette deux équipes invaincues qui s’affrontent. Sullivan et Arthur se battront pour le titre de la Lincoln Prairie Conference, Sycamore et Morris régleront leurs différends pour le titre de la Kishwaukee/Interstate Eight White Conference et Murphysboro et DuQuoin se défieront pour la couronne globale de la conférence Southern Illinois River-to-River.

Et puis il y a le plus gros. Le match qui réglera le débat qui a fait rage toute la saison quant à savoir qui revendiquera la domination de la Conférence CCL/ESCC, et au moins pour le moment, le label de la meilleure équipe de l’État alors que Mount Carmel et Loyola s’affronteront à Wilmette samedi. après-midi.

• Et puis revenons à la construction du terrain des séries éliminatoires. Six matchs à travers l’État mettent en vedette deux équipes de 4 à 4 s’affrontant dans ce qui équivaut essentiellement à un match éliminatoire pré-éliminatoire.

Voici un aperçu des meilleurs jeux de la semaine 9 :

Mount Carmel (8-0) à Loyola (8-0), 13h samedi : Les deux se sont regardés tout au long de la saison et il semble presque approprié que cela se termine comme l’un des derniers matchs de la saison régulière. Celui qui remporte le concours revendique la suprématie de la CCL/ESCC car ce sont les seules équipes invaincues en championnat et il n’y a aucune chance pour une revanche en séries éliminatoires car Mount Carmel est une équipe de classe 7A et Loyola se battra dans la tranche de classe 8A.

Sycamore (8-0) à Morris (8-0), 19h vendredi : Encore un autre match qui semble avoir deux combattants qui ont regardé ce match sur le calendrier toute la saison. Sycamore a récemment pris le contrôle de la rivalité, mais les résultats de Morris cette saison, tant en attaque qu’en défense, sont difficiles à ignorer.

Crète-Monee (6-2) à Kankakee (8-0), 19h vendredi : Kankakee aimerait certainement clôturer la saison avec le seul record invaincu en Classe 6A. Pour ce faire, ils devront renverser leurs rivaux de longue date de Crète, la seule autre équipe qui constitue une menace légitime pour le poste de Kankakee au sommet de la Conférence Southland.

Rochester (8-0) à Sacred Heart Griffin (6-2), 19h vendredi : Ce n’est plus le Leonard Bowl puisque le légendaire entraîneur-chef de Sacred Heart Griffin, Ken Leonard, a pris sa retraite en tant qu’entraîneur le plus gagnant de tous les temps de l’État à la fin de l’année dernière. Son fils Derek fait rouler Rochester à nouveau et si les Rockets gagnent ici, il aura probablement moins de mal à remporter une victoire contre Sacred Heart que jamais auparavant.

Wheaton Saint-François (6-2) à Nazareth (4-4), 7h30 vendredi : Un match à peu près aussi intrigant que celui que l’on peut trouver au cours de la semaine 9. St. Francis a remporté des victoires théâtrales apparemment chaque semaine et aimerait certainement recommencer contre Nazareth. Nazareth s’est engagé dans une production théâtrale tout au long de la saison. Après avoir commencé 0-4, les Roadrunners ont remporté quatre victoires consécutives, mais en auront probablement besoin d’une de plus juste pour avoir une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires et d’essayer de défendre leur titre de classe 5A d’il y a un an.

Autres jeux à noter : Genève à Saint-Charles Nord ; Rochelle à Richmond-Burton ; Montini à Saint-Laurent; Lincoln-Way Central à Bradley-Bourbonnais ; Althoff à Durand-Pecatonica ; Mahomet-Seymour à Quincy ; Washington à Morton ; Murphysboro chez DuQuoin ; Athènes à Maroa-Forsyth ; Sullivan chez Arthur ; Lena-Winslow à Forreston.