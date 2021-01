La Major League Soccer a annoncé que la saison 2021 de la MLS débutera le 3 avril, un samedi, et comprendra 34 matchs pour chacun des 27 clubs de la ligue, y compris le côté de l’expansion Austin FC.

– Carlisle: Le nouvel entraîneur Neville peut-il aider Beckham’s Inter Miami?

– Diffuser les matchs MLS sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La saison régulière se terminera par le jour de décision MLS le 7 novembre, suivi des séries éliminatoires de la Coupe MLS à partir du 19 novembre, la finale de la Coupe MLS étant prévue le 11 décembre.

La MLS avait initialement ciblé une date de début à la mi-mars, mais une source connaissant la situation a déclaré que lorsqu’il était clair que la Ligue des champions de la CONCACAF commencerait également en avril, cela donnait à la MLS une flexibilité supplémentaire pour retarder de deux le début de la saison régulière. semaines. Conformément aux protocoles de santé et de sécurité de la MLS, les joueurs seront tenus de se mettre en quarantaine et de mener des entraînements individuels lorsqu’ils se présenteront à leurs clubs.

La ligue a également déclaré que la date de début du 3 avril signifie que les équipes seront autorisées à commencer leurs camps d’entraînement de pré-saison le 22 février, ce qui leur donnera six semaines pour se préparer au début de la campagne. La date de début retardée permet également à plus de personnes à travers le pays d’être vaccinées contre le coronavirus, ce qui, espérons-le, accélérera le délai pour que les fans puissent retourner sur les sites de la MLS en plus grand nombre.

La MLS verra l’ouverture de nouveaux stades pour l’Austin FC, le FC Cincinnati et le champion en titre Columbus Crew SC. Avec l’arrivée de l’Austin FC, la saison 2021 mettra en vedette 14 clubs dans la Conférence Est et 13 dans la Conférence Ouest.