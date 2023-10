La saison régulière des Orioles est terminée. Pour récapituler, voici un mot pour décrire la performance de chaque joueur. – Villes jumelles

Ryan O’Hearn n’a pas eu beaucoup de temps pour parler dans le club-house des Orioles avant de se rendre sur le terrain, mais il n’en avait pas besoin.

La question n’exigeait pas une réponse longue : comment décririez-vous les Orioles de 2023 en un mot ?

« C’est une question vraiment difficile », a-t-il répondu.

D’autres joueurs des Orioles ont dit la même chose avant d’atterrir sur des mots différents. Danny Coulombe a dit « magique ». Tyler Wells a proposé des « outsiders ». Gunnar Henderson a un peu triché et a utilisé le trait d’union « ne jamais abandonner » pour décrire l’attitude de l’équipe.

Alors qu’O’Hearn fouillait dans son casier, il s’arrêta et sourit.

« Tenace. »

Sa raison ?

« Parce que c’est un mot génial et qu’il correspond à notre équipe. »

Et sa saison régulière ? Il y a un an, il était un Royal de Kansas City après une année au cours de laquelle il a passé plus de matchs sur le banc que dans l’alignement et n’a atteint que 0,239.

«Évasion», dit-il avec un sourire.

La saison des Orioles n’est pas terminée, car leur premier match éliminatoire depuis 2016 – et le premier à Camden Yards en neuf ans – n’est que dans quelques jours. Mais cela ne veut pas dire que la saison régulière est sans importance et doit être mise de côté. Lors de l’évaluation de l’année d’un joueur, l’échantillon de 162 matchs de fin mars à début octobre est bien plus important que ce qui se passe en séries éliminatoires.

Alors répondons à la même question pour récapituler la saison régulière 2023. Voici un mot pour décrire la performance de chaque joueur des Orioles.

Attrapeurs

Adley Rutschman — Cohérent : Il est possible qu’à aucun moment cette saison, Rutschman n’ait été le meilleur ou le plus chaud joueur des Orioles. Mais il a été le plus constant, affichant un OPS égal ou supérieur à 0,770 tous les mois sauf un. Il a mené l’équipe dans les matchs disputés avec 154 – un exploit impressionnant pour un receveur – et un pourcentage de base de 0,374.

James McCann — Professionnel : L’un des mots préférés du manager Brandon Hyde pour décrire un joueur qui agit de la bonne manière est « pro ». McCann a fourni exactement cela en tant que receveur suppléant du club, aidant une rotation de départ inexpérimentée et jouant suffisamment bien pour placer Rutschman derrière le plat dans un tiers des matchs de l’équipe.

Joueurs de champ intérieur

Ryan Mountcastle – Effrayant : Il était inquiétant que Mountcastle soit inscrit sur la liste des blessés et ait raté un mois de vertige, ce qui a soulevé la question de savoir si le cogneur reviendrait à lui-même. Il l’a fait, puis cela est devenu effrayant pour les lanceurs adverses puisqu’il était le meilleur frappeur du club en seconde période.

Ryan O’Hearn — Persistance : Breakout était un choix judicieux, mais il ne rend pas totalement compte de l’histoire de La campagne miraculeuse d’O’Hearn. Le joueur de 30 ans était batteur de banc pour l’une des pires équipes des majors en 2022 et est devenu l’un des meilleurs frappeurs du meilleur club de l’AL en 2023. O’Hearn a persisté et a prospéré à Baltimore, atteignant 0,289 avec une moyenne de . 801 OPS.

Adam Frazier — Embrayage : Le joueur de deuxième but a déclaré que les moments à fort effet de levier sont «ce pour quoi je vis» et il l’a vécu cette année. Dans l’ensemble, son .696 OPS était légèrement inférieur à la moyenne de la ligue, mais il a affiché un .932 OPS avec des coureurs en position de but. Il a souvent réussi dans des moments décisifs, aucun plus important que son doublé égalisateur lors de la victoire décisive des Orioles en séries éliminatoires contre les Rays de Tampa Bay.

Ramón Urías – Fiable : Urías est un frappeur moyen par excellence de la ligue avec un gant supérieur à la moyenne, et il l’a encore fait cette saison avec un .703 OPS. Un joueur fiable comme Urías qui a joué trois places sur le terrain a été précieux pour le mix-and-match de Hyde.

Jorge Mateo — Perplexe : Mateo a été le meilleur frappeur des Orioles en avril avec un OPS de 1,062. Son .472 OPS pour le reste était le pire des majors de 79 points. Mateo a encore parfois été précieux sur les buts et sur le terrain, mais sa batte a amené Hyde à le jouer uniquement contre des lanceurs gauchers.

Gunnar Henderson – Superstar : Après un démarrage lent, Henderson est apparu en juin comme l’un des meilleurs joueurs du sport et je n’ai jamais regardé en arrière. Il a mené Baltimore en OPS avec une moyenne de .814, à égalité en tête de l’équipe avec 28 circuits et a peut-être été leur meilleur joueur défensif en route pour être nommé. Oriole le plus précieux. Ses 6,3 victoires au-dessus du remplacement le classent au neuvième rang dans les majors et au cinquième dans la Ligue américaine, selon Baseball-Reference.

Jordan Westburg – prometteur : Les chiffres de Westburg ne sautent pas aux yeux, mais il a prouvé qu’il appartenait aux majors dès son arrivée à Baltimore fin juin. Il n’a pas eu de difficultés comme presque tous les autres espoirs et a terminé la saison régulière avec une moyenne respectable de .260 et une défense solide au deuxième but.

Voltigeurs

Austin Hays – Graveux : Au début de la saison, alors que Hays souffrait d’une blessure à la main, Hyde a déclaré qu’il était l’un des joueurs les plus coriaces qu’il ait côtoyés. Il n’a pas frappé aussi bien en seconde période que lors de sa première mi-temps All-Star, mais il a quand même réussi une moyenne de 0,276 et 36 doubles tout en jouant une défense de calibre finaliste du Gold Glove dans le champ gauche.

Cédric Mullins — Colle : Avec ses frappes d’embrayage (meilleur 1,025 OPS de l’équipe avec des coureurs en position de but) et ses jeux salvateurs sur le terrain central (comme le vol de home run à Seattle), Mullins a prouvé à quel point il est précieux pour l’équipe lorsqu’il est en bonne santé. Il n’est pas revenu à lui-même en 2021, lorsqu’il est devenu le premier Orioles à réussir 30 circuits et à voler 30 buts en une saison. mais en tant que personne qui a survécu à la reconstruction et qui a l’avantage de gagner des matchs presque à lui seul, Mullins est le ciment d’une équipe avec beaucoup de pièces mobiles.

Aaron Hicks – Preuve : Le succès de Hicks en tant qu’Oriole après trois mauvaises saisons consécutives avec les Yankees de New York est la preuve que tout ce que Baltimore fait pour tirer le meilleur parti du changement de décor fonctionne. Hicks a atteint 0,198 au cours de ses deux dernières saisons à New York. Il a pris une semaine de congé, s’est laissé pousser la barbe et a soudainement atteint .275 avec un .806 OPS avec les Orioles après avoir rejoint l’équipe fin mai.

Anthony Santander — Faiseur de différence : Santander a été un frappeur régulier cette saison, mais cela n’enlève rien à sa confiance lorsqu’il entre en jeu. Il est, peut-être plus que n’importe quel frappeur non nommé Henderson, un faiseur de différence au cœur de l’ordre de Baltimore en tant que producteur le plus performant avec 95 points produits.

Ryan McKenna – Actifs incorporels : McKenna était l’un des rares joueurs à avoir passé la majorité de leur saison à Baltimore mais n’a pas pu profiter des célébrations du corps à corps. En tant que joueur de banc, Hyde a fréquemment fait l’éloge des atouts intangibles de McKenna – son attitude de pom-pom girl pour ses coéquipiers et sa volonté d’être un remplaçant défensif, un coureur de pincement ou un frappeur de pincement.

Heston Kjerstad — Pop : Sur un petit échantillon de 20 balles frappées, la vitesse de sortie moyenne de Kjerstad après sa convocation à la mi-septembre était d’élite. À 92,3 mph, il se classerait premier chez les Orioles et dans le top 20 des majors. L’espoir de champ extérieur n’a joué que 13 matchs et a affiché un OPS de 0,748 après que son chemin sinueux l’ait conduit aux ligues majeures.

Lanceurs partants

Kyle Bradish – As : Bradish est entré dans sa deuxième campagne en tant que wild card après une année 2022 mouvementée. Il a terminé la saison régulière 2023 en tant que candidat au AL Cy Young Award et L’as de Baltimore avec une MPM de 2,83. La dernière fois qu’un lanceur qualifié des Orioles a affiché une MPM inférieure à 3,00, c’était le membre du Temple de la renommée Mike Mussina en 1992.

Kyle Gibson – Vétéran : Les Orioles ont payé à Gibson 10 millions de dollars cette intersaison pour diriger une jeune rotation de départ avec sa présence de vétéran et manger des manches. Presque tous les jeunes partants autour de lui ont fait des pas en avant et Gibson a mangé 192 manches. Vérifiez et vérifiez.

Grayson Rodriguez – Fleuri : Sa saison recrue ne s’est pas déroulée comme prévu avec une MPM de 7,35 à ses 10 premiers départs. Mais après un voyage au Triple-A Norfolk, Rodriguez est revenu en juillet et s’est transformé en un solide 1B contre le 1A de Bradish. Les seuls lanceurs partants à avoir une meilleure MPM en deuxième mi-temps que les 2,58 de Rodriguez étaient Bradish et le favori du AL Cy Young Award, Gerrit Cole.

John Means – Remarquable : Revenir de la reconstruction du coude de Tommy John et lancer comme Means l’a fait n’est rien de moins que remarquable. Qu’il soit membre de la rotation des séries éliminatoires des Orioles ou non, Means a raté 17 mois après avoir passé la reconstruction en tant qu’as du club et est revenu dans une équipe de première place et a affiché une MPM de 2,66 en quatre départs.

Dean Kremer — Imperturbable : Lors des deux plus gros matchs de la saison, Kremer n’a pas hésité. Il a lancé cinq manches d’un point lors de la victoire décisive en séries éliminatoires contre les Rays et 5 1/3 de blanchissage lors de la victoire décisive de l’AL East contre les Red Sox de Boston. Après un mauvais départ, Kremer a terminé la saison régulière avec 13 victoires et une MPM de 4,12.

Tyler Wells – Persévérance : Wells a été le meilleur lanceur partant de l’équipe dans la première moitié de la saison, mais il a passé une grande partie de la seconde moitié chez les mineurs alors qu’il gérait la fatigue. Il a persévéré malgré les difficultés pour revenir en tant que bras de l’enclos des releveurs en fin de manche en septembre, claquant la porte au nez de l’équipe. Victoire décisive de l’AL Est la semaine dernière.

Cole Irvin – Altruiste : Dans l’ensemble, Irvin était le même lanceur en 2023 qu’avant que les Orioles ne l’échangent en janvier, mais il a passé la majeure partie de l’année soit en Triple-A, soit à se battre pour son poste dans les ligues majeures. Malgré une MPM de 3,22 depuis le 10 juin, Irvin n’est pas resté dans la rotation et a été choisi trois fois. Mais l’auteur du circuit est resté prêt chaque fois que Hyde avait besoin de lui, fournissant des manches cruciales et efficaces lorsqu’il était appelé.

Jack Flaherty — Décevant : Les Orioles ont échangé contre Flaherty dans l’espoir d’obtenir un lanceur de gros gibier avec un pedigree d’élite et une expérience en séries éliminatoires. Au lieu de cela, il s’est frayé un chemin hors de la rotation de Baltimore et dans un rôle de relève. Sa saison n’est pas terminée, cependant, car le droitier peut encore être un élément important de l’enclos des releveurs de Hyde en séries éliminatoires.

Pichets de secours

Félix Bautista — Déchirant : Bautista était sur le point de connaître l’une des plus grandes saisons de soulagement de l’histoire de la MLB avant de se déchirer partiellement le ligament collatéral ulnaire du coude. Il manquera le reste de la saison 2023 et probablement toute l’année 2024 après avoir subi Reconstruction du coude de Tommy John ce mois-ci.

Yennier Cano — Livre de contes : Aucun joueur des Orioles n’a de meilleure histoire que Cano, qui est passé de l’interdiction de jouer à Cuba à celui d’All-Star. Depuis sa convocation à la mi-avril, il a lancé 72 matchs, un sommet d’équipe avec une MPM de 2,11.

Danny Coulombe — Diamant : Lorsque Baltimore a échangé des contreparties en espèces aux Twins du Minnesota à la fin de l’entraînement de printemps pour Coulombe, ils ont trouvé un diamant brut. Coulombe, 33 ans, a depuis connu une année de carrière comme l’un des meilleurs releveurs gauchers dans le sport avec une MPM de 2,81 en 61 apparitions.

Cionel Pérez — Incohérent : Au début de la saison, Pérez était l’un des principaux candidats à la régression après son excellente année 2022. Cela a frappé fort, puisqu’il a lancé une MPM de 4,81 jusqu’à fin juillet. Mais il est redevenu l’un des releveurs les plus fiables de Hyde avec une MPM de 1,37 depuis le 29 juillet.

Jacob Webb – Chanceux : Cela ne veut pas dire que la performance de Webb a été chanceuse cette saison. Ce sont plutôt les Orioles qui ont eu la chance que les Angels de Los Angeles aient mis Webb en dérogation et que 27 équipes de la MLB l’ont abandonné. Webb, qui a une MPM de 3,27 en 22 manches pour Baltimore, est également bien assis à sa nouvelle place avant les séries éliminatoires alors que les Angels se préparent pour une longue intersaison.

Shintaro Fujinami – Volatil : Lorsque les Orioles ont acquis Fujinami des Oakland Athletics en juillet, ils recevaient un releveur volatile dont les hauts sont aussi élevés que presque tous les releveurs de l’équipe et dont les bas sont aussi bas que n’importe qui. Avec les Orioles, il a été exactement cela. Il a parfois bien lancé – à la fois avec un effet de levier faible et élevé – mais il n’a pas encore gagné la confiance constante de Hyde.

Salle DL – Résiliente : La saison de Hall ne s’est pas déroulée comme prévu. Après une blessure au dos pendant l’intersaison, la vitesse de Hall était en baisse pour commencer l’année avec Norfolk. Il s’est rendu au centre d’entraînement de printemps de l’équipe pour se concentrer sur l’entraînement en force, revenu comme releveur et a été un membre clé de l’enclos des releveurs de Baltimore ce mois-ci avec une MPM de 2,76.

Mike Baumann — Gagnant : La saison 2023 de Baumann sera une question amusante à l’avenir. « Question : qui est le seul releveur des Orioles du 21e siècle à enregistrer 10 victoires ou plus au cours d’une saison ? Réponse : Mike Baumann.

Bryan Baker — Trébuché : Les chiffres de Baker ne semblent pas bien pires que sa performance de 2022, mais ses trébuchements avec les coureurs hérités sont ce qui leur manque. Il a affiché une MPM de 3,64 avant sa rétrogradation en août, mais a permis à 54 % des coureurs hérités de marquer.

