La saison record des incendies de forêt au Canada devrait brûler pendant des mois

La saison record des incendies de forêt au Canada continuera d’être anormalement intense tout au long de juillet et jusqu’en août, a prévu jeudi Ressources naturelles Canada, posant une plus grande menace pour la sécurité et la santé des communautés à travers le pays.

La saison des incendies de forêt a été exceptionnellement sévère cette année, battant des records historiques sur la quantité de terres brûlées et affectant les communautés qui ne sont pas habituées à faire face aux flammes et à la fumée.

« Le risque d’incendies de forêt va rester très élevé », a déclaré Michael Norton, directeur général du Service canadien des forêts, lors d’un briefing jeudi.

Les provinces de l’Atlantique et l’est du Québec devraient connaître des conditions plus normales en août, mais d’autres régions du pays peuvent s’attendre à ce que la gravité prévue soit bien supérieure à la moyenne, selon les projections.

Les prévisions sont basées sur des températures élevées prévues, des conditions sèches et des comparaisons historiques, a déclaré Norton.

Les flammes ont menacé des infrastructures critiques et forcé des évacuations tandis que l’exposition prolongée à la fumée a créé des conditions potentiellement dangereuses, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de santé préexistants.

Les mois d’incendies intenses répartis entre la Colombie-Britannique et les provinces de l’Atlantique ont également mis à rude épreuve la capacité de lutte contre les incendies du Canada, et le gouvernement a fait appel à 3 258 pompiers internationaux pour aider au cours de la saison.

Malgré le défi permanent, Norton a déclaré que le gouvernement était convaincu qu’il serait en mesure de maintenir le nombre de pompiers nécessaires jusqu’à ce que les flammes s’éteignent.

Le Canada a dépassé le record historique connu de la superficie totale brûlée par les incendies de forêt en une saison le 27 juin, avec des mois de temps chaud encore à venir.

Le nombre d’incendies a plus que doublé depuis ce mois-là, passant de 323 incendies actifs début juin à 656 cette semaine.

Quelque 88 000 kilomètres carrés ont brûlé au 5 juillet. Ensemble, les terres brûlées sont plus grandes que la taille du lac Supérieur et près de 11 fois la quantité moyenne brûlée à cette date au cours des 10 dernières années.

Plus de Canadiens ont été évacués de leur domicile cette année qu’au cours des quatre dernières décennies, et plus de 155 000 ont été forcés de partir à cause du feu et de la fumée.

Plus tôt dans la saison, on pensait que la majorité des incendies avaient été causés par l’activité humaine, mais depuis le 1er juin, il est confirmé que près de trois incendies sur quatre ont été déclenchés par la foudre.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré qu’il s’attendait à ce que cette saison soit difficile alors qu’elle commençait des mois plus tôt que prévu, qualifiant les projections météorologiques à ce moment-là de « qui donnent à réfléchir et de préoccupantes ».

Cependant, les saisons de feux longues et intenses sont devenues plus courantes au Canada, et le ministre a déclaré que le changement climatique était à blâmer.

« Je ne voudrais pas suggérer que c’est la nouvelle normalité », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en ligne jeudi.

« Compte tenu des conditions difficiles, des conditions préoccupantes qui persistent dans de nombreuses régions du pays, je pense qu’il est très important que les Canadiens soient conscients de leur risque, qu’ils prennent les mesures nécessaires pour se préparer. »

Le risque ne concerne pas seulement les communautés menacées par les incendies à proximité, mais également la fumée qui peut parcourir de grandes distances et s’installer sur les communautés pendant des jours à la fois.

La fumée peut être particulièrement dangereuse pour les personnes souffrant de maladies cardiaques et pulmonaires, et Santé Canada recommande aux gens de rester à l’intérieur dans des zones bien ventilées lorsque la qualité de l’air est mauvaise.

Pour la plupart des gens, cependant, la surchauffe peut être pire que de respirer de la fumée, a déclaré la directrice de la santé publique, la Dre Theresa Tam.

« Si vous n’aviez pas de climatisation et qu’il fait trop chaud pour rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées, recherchez un espace local de refroidissement ou d’air pur », a-t-elle conseillé.

« Si vous devez passer du temps à l’extérieur, pensez à utiliser un masque de type respirateur bien ajusté, comme un N95, pour réduire l’exposition aux particules fines de la fumée des feux de forêt. »

Les gouvernements provincial et fédéral n’ont pas encore comptabilisé les coûts associés à cette saison des incendies, mais s’attendent à ce que le chiffre final soit considérable, compte tenu des conditions record.

« Je pense que le coût de celui-ci sera aussi élevé que cet événement a eu un impact extrême à travers le pays », a déclaré Blair.

