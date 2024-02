« La saison printanière 2024 des National Gallery Nights est annoncée ! »

De NGA :

« Nous sommes ravis d’annoncer la saison printemps 2024 de notre populaire programme en dehors des heures d’ouverture des National Gallery Nights. Les événements ont lieu de 18h00 à 21h00 le deuxième jeudi de mars, avril et mai dans le bâtiment Est.

Cette saison, nous célébrons « Color Theory » le 14 mars, « Flowers After Hours » le 11 avril et « Art Prom » le 9 mai. La musique, les performances live, la création artistique et les conférences éphémères sont centrées sur chaque thème.

Nos programmes d’avril et de mai proposent des activités sur notre 4th Street Plaza, ouvertes à tous sans inscription. Voir ci-dessous pour plus de détails sur le programme et ne manquez pas nos conseils pour profiter au maximum des National Gallery Nights. Comme pour tous les programmes de la National Gallery, les National Gallery Nights sont gratuites.

En raison de la popularité des National Gallery Nights et pour donner à chacun une chance égale d’y assister, nous proposons à nouveau l’inscription via un système de loterie. La loterie a lieu la semaine précédant chaque événement. Il ouvre le lundi et ferme le jeudi à midi. Nous informons tous les participants à la loterie s’ils ont été sélectionnés ou non pour s’inscrire le vendredi précédant chaque programme. Des laissez-passer supplémentaires sont disponibles à l’entrée du bâtiment Est – premier arrivé, premier servi – à partir de 17h30 l’après-midi de chaque événement.

Des plats légers, des glaces et des boissons, notamment de la bière, du vin et des cocktails spéciaux, sont disponibles à l’achat dans tout le bâtiment Est et au Terrace Café et au Espresso & Gelato Bar.

Pour recevoir des notifications par e-mail pour les loteries National Gallery Nights, inscrivez-vous sur chaque page d’événement. à nga.gov/nights. Les mises à jour des National Gallery Nights sont également partagées via le bulletin d’information hebdomadaire de la National Gallery. Inscrivez-vous à nga.gov/subscribe.

Descriptions des programmes

14 mars

Théorie des couleurs

La loterie d’inscription ouvre le lundi 4 mars à 10h00 et se termine le jeudi 7 mars à midi. Nous informerons tout le monde le vendredi 8 mars s’ils sont sélectionnés ou non pour s’inscrire.

Le bâtiment Est se transforme en une fête multicolore après les heures normales pour les premières National Gallery Nights de la saison. Profitez des performances inspirées de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel par le Hot Club of Baltimore, DJ Lady Lavender et DJ Native Son. Émerveillez-vous devant les teintes vibrantes de notre exposition Mark Rothko : Peintures sur papier. Créez votre propre chef-d’œuvre avec des activités artistiques inspirées de Rothko et de la Washington Color School. Participez à des conférences éphémères sur le thème des couleurs et à une chasse au trésor, et découvrez la théorie des couleurs avec des artistes locaux et des experts des musées. Des points supplémentaires pour vous habiller avec votre couleur préférée – ou toutes les couleurs !

11 avril

Fleurs après les heures d’ouverture

Les activités sur la 4th Street Plaza sont ouvertes à tous, mais l’inscription est obligatoire pour accéder au bâtiment Est. La loterie d’inscription ouvre le lundi 1er avril à 10h00 et se termine le jeudi 4 avril à midi. Nous informerons tout le monde le vendredi 5 avril s’ils sont sélectionnés ou non pour s’inscrire.

Enfilez votre plus beau fascinateur et célébrez le printemps et tout ce qui est floral ! Lors de cette ode aux fleurs de cerisier, vous pourrez assister à des spectacles de danse d’Emerge 125 et à des démonstrations d’artistes sur la 4th Street Plaza, admirer l’art sur le toit-terrasse et créer des œuvres d’art florales portables avec l’artiste locale Emily Paluska. Écoutez des artistes émergents lors de conférences éphémères spéciales, jetez un œil dans les coulisses avec le personnel du Musée des beaux-arts et dansez au son de DJ Rustam. De plus, faites-vous prendre en photo sur notre mur de fleurs en direct et faites équipe avec des amis pour participer à une chasse au trésor en fleurs.

9 mai

Bal d’art

Les activités sur la 4th Street Plaza sont ouvertes à tous, mais l’inscription est obligatoire pour accéder au bâtiment Est. La loterie d’inscription ouvre le lundi 29 avril à 10h00 et se termine le jeudi 2 mai à midi. Nous informerons tout le monde le vendredi 3 mai s’ils sont sélectionnés ou non pour s’inscrire.

Nous vous invitons cordialement au bal de fin d’année, au bal d’art, bien entendu. Habillez-vous de votre plus belle tenue formelle (ou bizarre et farfelue) et rejoignez-nous pour explorer le bâtiment Est après les heures d’ouverture. Trouvez vos nouvelles œuvres d’art préférées dans les galeries, dansez comme si personne ne vous regardait sur DJ Heat et rejoignez le bal de fin d’année de la National Gallery avec une activité de couronne DIY. De plus, rencontrez des artistes et des designers locaux, découvrez des styles fabuleux dans notre exposition Histoires tissées : textiles et abstraction moderne, et commémorez la soirée avec une photo de bal de fin d’année à emporter à la maison.

Les performances et les expériences du programme sont susceptibles de changer.