L’entraîneur du Hall of Fame, Anson Dorrance, se lance dans ce qui équivaut à une continuation inhabituelle de la saison de football féminin 2020 avec la Caroline du Nord.

Les Tar Heels ont joué un calendrier abrégé à l’automne, invaincus jusqu’à leur défaite face à Florida State dans le match pour le titre de l’ACC. Maintenant, la Caroline du Nord joue sept matchs contre des adversaires hors conférence dans l’espoir d’obtenir une tête de série élevée pour le tournoi de la NCAA.

Pendant ce temps, à travers le pays, l’entraîneur de l’État de Washington Todd Shulenberger et son équipe commencent tout juste leur saison.

L’état confus du football universitaire féminin est emblématique de l’impact de la pandémie de coronavirus et des différentes réponses à celle-ci à l’échelle nationale sur les sports d’automne après que la NCAA a poussé les championnats, à l’exception du football, au printemps.

Les équipes de football féminines de l’ACC et de la SEC ont déjà disputé une série de matchs et organisé des matchs de championnat de conférence. TCU a remporté le titre de la saison régulière des Big 12.

Mais le Pac-12 et le Big Ten ne font que démarrer. La NCAA permet aux équipes de jouer 16 matchs au total pour cette saison. Un peloton réduit de 48 équipes fera les séries éliminatoires, culminant avec le championnat de la College Cup le 17 mai à Cary, en Caroline du Nord.

Oui, c’est déroutant. Mais ce n’est pas le format ajusté des saisons qui est si extraordinaire pour Dorrance.

L’étrangeté essaie de jouer une saison avec COVID, a-t-il déclaré.

Dorrance a vu beaucoup de choses au cours de ses 41 saisons en Caroline du Nord, le programme universitaire féminin le plus gagnant de tous les temps avec 21 titres de la NCAA.

Ancien entraîneur de l’équipe nationale féminine américaine, Dorrance est venu aux Tar Heels en 1977 pour entraîner l’équipe masculine. Deux ans plus tard, il a participé au lancement du programme pour les femmes. Au cours des années qui ont suivi, il a remporté sept fois le titre d’entraîneur national de l’année et est reconnu comme un acteur clé dans la croissance du jeu aux États-Unis.

Mais comme tant d’autres choses pendant la pandémie, il a rencontré de nouveaux défis.

L’alignement de North Carolinas pour la moitié inhabituelle du printemps de la saison sera nettement différent de celui qui a joué pendant la première moitié. Trois joueurs clés des Tar Heels ont été sélectionnés dans le repêchage de la National Womens Soccer League et deux d’entre eux, Emily Fox et Taylor Otto, ont évolué. La troisième, la junior Brianna Pinto, a décidé de rester en Caroline du Nord avant de rejoindre son club professionnel.

Avec les départs de Fox et Otto, ainsi que les décisions de pré-saison des seniors Alessia Russo et Lotte Wubben-Moy de devenir pro, Dorrance a perdu sa classe senior.

Sommes-nous donc le même genre d’équipe que nous aurions été s’ils avaient tous joué? Non, mais c’est ce que vivent nos entraîneurs masculins en raison du nombre de joueurs qui entrent dans la MLS. C’est ce que vivent nos entraîneurs de baseball lorsqu’ils embauchent un brillant lycéen qui, tout d’un coup, saute dans le repêchage de la Major League Baseball, a déclaré Dorrance. Ce n’est donc que la direction que prend notre sport, et c’est une direction positive. Je veux dire, cela montre juste qu’il y a de l’argent là-bas pour payer ces enfants.

Les Tar Heels ne sont pas les seuls à perdre leur talent. La Stanfords Catarina Macario, qui a remporté des récompenses consécutives du MAC Hermann en tant que meilleure joueuse des nations, a quitté l’école tôt pour signer un contrat professionnel avec la centrale française Lyon.

Washington States Trinity Rodman, fille de l’ancienne star de la NBA Dennis Rodman, a été repêchée par le Washington Spirit et a décidé de devenir professionnelle avant de jouer son premier match avec les Cougars. La défenseuse de l’État de Washington Brianna Alger et l’attaquant Makamae Gomera-Stevens ont également été repêchés mais joueront la saison universitaire.

L’État de Washington montait haut après une course quelque peu surprenante aux demi-finales de la College Cup en 2019. Les Cougars visaient à s’appuyer sur ce succès avec le talent incontestablement Rodman avant que le coronavirus ne reporte la saison 2020.

Shulenberger a déclaré qu’en dépit du licenciement, son équipe est prête à poursuivre son ascension sur la scène nationale.

La partie cohérente, bien voir. Sur le plan de la concurrence, je crois que c’était là. Ouais, vous aimeriez frapper pendant que vous êtes chaud et construire quelque chose. Nous avons donc fait une petite pause. C’est OK, dit-il. Mais j’ai un groupe de jeunes filles affamées prêtes à partir.

Les Cougars ont disputé leur premier match de compétition en 429 jours dimanche, battant Seattle 2-1.

Shulenberger a déclaré qu’il ne croyait pas que le Pac-12 serait blessé par la longue mise à pied en raison du niveau de compétition dans la ligue, avec le champion en titre Stanford et le prétendant permanent UCLA.

En tant qu’entraîneur du Pac-12, je vais l’utiliser comme un élément positif. Nous pouvons tous nous asseoir et trouver des excuses et nous pourrions, devrions, voudrions ou tout n’est pas juste cette année, a déclaré Shulenberger. Je veux dire, c’est ce que c’est et nous étions tous reconnaissants d’être de retour.

