La saison ISL 2022-23 commence le 7 octobre à Kochi avec un nouveau format de séries éliminatoires ; Les fans sont prêts à revenir

La Hero Indian Super League (ISL) 2022-23 débutera le 7 octobre 2022 lorsque les finalistes de la saison dernière, les Kerala Blasters, accueilleront l’East Bengal FC au Jawaharlal Nehru Stadium de Kochi.

Toutes les équipes Hero ISL participent actuellement à la plus ancienne compétition d’Asie, la Durand Cup, alors qu’elles se préparent pour la saison Hero ISL. Toutes les parties prenantes du football indien ont été déterminées à créer un calendrier de football plus long qui offre aux joueurs des matchs plus compétitifs tout au long de l’année. Le Hero ISL sera suivi de la Super Coupe en avril 2023.

La saison 2022-23 sera également spéciale car les supporters seront de nouveau accueillis dans les stades après une interruption de deux saisons. Pour permettre à davantage de fans et de familles d’assister et de regarder leurs équipes en action, l’ISL a créé une liste des rencontres avec des matchs se déroulant le week-end. Chaque semaine de match est programmée entre le jeudi et le dimanche, alignant l’ISL sur les meilleures ligues de football mondiales.

À partir de cette saison, Football Sports Development Limited (FSDL) a également introduit un nouveau format de séries éliminatoires pour la ligue, ajoutant deux matchs passionnants au calendrier. Les deux meilleures équipes à la fin de la phase de championnat seront automatiquement qualifiées pour les demi-finales. Les équipes terminant entre la 3e et la 6e place participeront à des éliminatoires à une manche pour déterminer les deux autres demi-finalistes.

Champions en titre, le Hyderabad FC entame la défense de son titre le 9 octobre devant ses supporters locaux face aux anciens champions du Mumbai City FC au GMC Balayogi Athletic Stadium Gachibowli.

Les vainqueurs du League Shield 2021-22, le Jamshedpur FC, sont en action deux jours plus tard, le 11 octobre au JRD Tata Sports Complex contre l’Odisha FC.

Les fans peuvent regarder le plus grand derby indien entre l’ATK Mohun Bagan et l’East Bengal FC les 29 octobre et 25 février de l’année prochaine, qui se jouera à l’emblématique Vivekananda Yuvabharati Krirangan (Salt Lake Stadium) à Kolkata.

Avec 117 matchs de football à haut indice d’octane, l’ISL revient pour divertir ses fans dans dix sites à travers le pays. Pour la toute première fois, l’étape de la ligue ISL se déroulera sur près de cinq mois en dehors des séries éliminatoires, des demi-finales et de la finale. Chaque club disputera 20 matches de championnat – 10 chacun à domicile et à l’extérieur de l’automne jusqu’au printemps prochain, alors que la phase de championnat se terminera le 26 février.

Nouveau format ISL Playoff :

Eliminator 1 : équipe classée 3ème contre équipe classée 6ème

Eliminator 2 : équipe classée 4e contre équipe classée 5e

Demi-finale 1 1ère manche : équipe classée 1ère contre (Vainqueur – Eliminateur 2)

Demi-finale 2 1ère manche : équipe classée 2e contre (vainqueur – éliminateur 1)

Demi-finale 1 2ème manche : (Vainqueur – Eliminateur 2) contre l’équipe classée 1ère

Demi-finale 2 2e manche : (Vainqueur – Éliminateur 1) contre l’équipe classée 2e

Finale : (Gagnant Demi-Finale 1) vs (Gagnant Demi-Finale 2)

Les dates clés de la saison 2022-23 Hero ISL en un coup d’œil :

Match d’ouverture: 7 octobre 2022

Semaine de match de la dernière étape de la ligue: 23-26 février 2023

Playoffs, demi-finales et finale: mars 2023

