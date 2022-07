La saison historique des feux de forêt de 2022 a permis au Yukon de dépasser largement la moyenne sur 25 ans pour la superficie brûlée

Le Yukon connaît un nombre historique d’incendies sur le territoire à ce jour, le total des superficies brûlées dépassant la moyenne sur 25 ans.

Jusqu’à présent cette année, 100 998 hectares ont brûlé sur le territoire en raison d’incendies de forêt, soit 20 000 hectares de plus que la moyenne sur 25 ans à cette époque. Les chiffres ont été présentés dans un rapport national émis par le Centre interservices des feux de forêt du Canada samedi.

La superficie brûlée à ce jour est près de cinq fois plus élevée cette année par rapport à l’année dernière à la même époque, qui n’était que de 22 648 hectares.

Le rapport du CIFF montre également que le nombre d’incendies de forêt sur le territoire a été exponentiellement plus élevé. Cette année, il y a eu 227 incendies contre 42 l’an dernier.

Kathryn Hallett, porte-parole de la division des services de protection du Yukon, a déclaré que ces chiffres sont importants, d’autant plus que de nombreux incendies se produisent plus près des communautés et des infrastructures de transport essentielles comme la route de l’Alaska, la route Robert Campbell et la route du nord du Klondike.

“C’est en fait une très bonne chose quand nous avons des incendies dans la nature car c’est un processus écologique naturel”, a déclaré Hallett.

“Mais évidemment, lorsqu’ils sont proches des communautés, des personnes et des infrastructures, nous devons leur consacrer des ressources pour essayer de les éteindre car les gens pourraient être en danger.”

Des alertes d’évacuation ont été émises pour plusieurs collectivités, dont Carmacks, Stewart Crossing, Teslin et Silver Trail et les régions avoisinantes.

“Ils sont en train d’installer un camp de 150 personnes à Pelly pour aider à lutter contre les incendies dans la région de Silver Trail, Stewart et Mayo”, a déclaré Hallett, qui a expliqué que lors d’une saison des incendies “typique”, le Yukon pourrait avoir 100 sapeurs-pompiers sur le terrain en un point sur tout le territoire. Actuellement, il y a 300 pompiers avec des ressources supplémentaires qui arriveront bientôt de la Colombie-Britannique.

Un incendie sur Cap Mountain près de Whitehorse. Le Yukon fait face à un nombre historique d’incendies de forêt en 2022 qui ont entraîné la fermeture d’autoroutes principales et ont entraîné la publication d’un avis aux voyageurs par le gouvernement territorial exhortant les résidents et les visiteurs à ne pas voyager à moins que cela ne soit nécessaire. (Soumis par Yukon Wildland Fire Management)

Depuis dimanche matin, il y a une cote de danger d’incendie extrême pour Whitehorse et Carcross.

L’interdiction de feu de niveau 2 est toujours en vigueur pour tous les districts de gestion des incendies du Yukon, ce qui signifie que seuls les feux de cuisine et de réchauffement sont autorisés dans les foyers et les poêles des terrains de camping territoriaux et commerciaux accessibles par la route, mais toute autre utilisation du feu est suspendue.

Alors que le Yukon continue de faire face à de multiples défis, allant de l’augmentation de l’activité des incendies aux fermetures de routes et à la panne d’Internet de mercredi, Hallett a déclaré que les gens devaient prêter attention à l’avis aux voyageurs.

Recommandations aux voyageurs

Vendredi, le gouvernement du Yukon a émis un avis aux voyageurs pour l’ensemble du territoire en raison des feux de forêt.

Il est conseillé aux Yukonnais et aux visiteurs de limiter les déplacements entre les communautés aux seuls déplacements essentiels.

“Les personnes qui voyagent pourraient ajouter une pression supplémentaire sur toute réponse ou sur les habitants de certaines des communautés qui sont sous alerte d’évacuation”, a déclaré Hallett.

Hallett a également mentionné qu’en raison des inondations et des incendies de forêt provoquant un certain nombre de fermetures sur tout le territoire, il a été plus difficile d’acheminer du carburant ou des camions d’épicerie dans certaines communautés.

“Ce que nous ne voulons pas, ce sont des gens qui viennent pour un week-end ou quelque chose comme ça et qui achètent certains de ces articles essentiels dans ces communautés”, a-t-elle déclaré.

Hallett a également mentionné que s’il devait y avoir une évacuation réelle dans l’une des communautés et qu’il y avait plus de personnes que d’habitude, cela ajouterait une pression et un stress supplémentaires aux efforts de sécurité.

“Il est donc très important que les gens respectent cela et respectent le fait que certaines personnes traversent des moments très stressants en ce moment”, a-t-elle déclaré.

Avoir un sac à emporter

Hallett recommande que “les gens aient toujours un sac à emporter prêt à partir” au cas où ils devraient quitter leur domicile rapidement, qu’ils soient sous ordre d’évacuation ou non.

“C’est l’une des choses les plus simples et les plus simples que les gens puissent faire pour se préparer aux urgences”, a-t-elle déclaré.

Dans le sac, les gens doivent avoir suffisamment d’eau pour jusqu’à trois jours pour tous les membres du ménage, de la nourriture pour la même durée, des médicaments et tous les documents importants, tels que les passeports et les licences.

La prochaine étape, selon Hallett, consiste à établir un plan familial au cas où des membres seraient séparés pendant l’évacuation et à établir un contact de sécurité hors du territoire.