La troisième et dernière saison de Bons présages chez Prime Video élargira – ou peut-être rétrécira – la définition de « saison » en termes télévisuels.

Le streamer appartenant à Amazon a annoncé jeudi que la série, qui met en vedette Michael Sheen et David Tennant et est basée sur le roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett, se terminerait par un seul long épisode. La production du volet de 90 minutes devrait commencer au début de l’année prochaine en Écosse.

Prime Video a également noté que Gaiman ne serait pas impliqué dans la production de la fin de la série (bien qu’il ait contribué à son écriture). Plus tôt cette année, cinq femmes ont accusé l’auteur d’agression sexuelle ; leurs affirmations sont détaillées dans un podcast intitulé Maître : Les allégations contre Neil Gaiman. Il a nié tout acte répréhensible mais a proposé de se retirer de la finale. Bons présages pour laisser la production avancer et conclure l’histoire.

Le streamer renouvelé Bons présages pour une dernière saison en décembre 2023. La série est centrée sur l’ange Aziraphale (Sheen) et le démon Crowley (Tennant), qui doivent travailler ensemble pour éviter Armageddon. La série a commencé comme une série limitée, mais son succès a conduit à un renouvellement pour une deuxième saison, diffusée en juillet 2023.

Rob Wilkins de Narrativia, représentant la succession de Terry Pratchett, et Josh Cole, directeur de la comédie de BBC Studios Productions, produiront la dernière saison/épisode. Good Omens vient d’Amazon MGM Studios, BBC Studios Productions et Narrativia.

Prime Video a également une autre adaptation de Gaiman, Garçons Anansisur sa liste. Cette émission a terminé sa production mais n’a pas encore de date de première (elle sera probablement repoussée à 2025). Les deux Garçons Anansi et Bons présages étaient le produit d’un premier accord entre Gaiman et Amazon ; Le journaliste hollywoodien a demandé des commentaires sur l’état de l’accord.