La saison F1 aura 23 courses mais pas de remplacement pour le GP chinois

La saison de Formule 1 sera la plus longue de tous les temps avec 23 courses cette année, ont annoncé les organisateurs mardi malgré l’incapacité de trouver un remplaçant pour le Grand Prix de Chine.

Les chefs de la Formule 1 cherchaient un remplaçant depuis qu’ils avaient annoncé en décembre l’annulation du Grand Prix de Chine pour la quatrième année consécutive, invoquant des problèmes persistants liés à la pandémie de Covid-19.

Selon certaines rumeurs, le Portugal et la Turquie seraient des remplaçants potentiels, car ils ont tous deux l’expérience d’accueillir un Grand Prix.

La presse spécialisée a également rapporté que la Chine avait tenté de regagner sa place en raison de l’assouplissement des restrictions liées au Covid-19.

Cependant, la Formule 1 a publié mardi un communiqué indiquant que le calendrier resterait à 23 courses, laissant un grand écart entre la troisième course, le Grand Prix d’Australie le 2 avril, et la course d’Azerbaïdjan, le 30 avril.

“La Formule 1 peut confirmer que la saison 2023 comprendra 23 courses. Toutes les dates de course existantes sur le calendrier restent inchangées.”

Max Verstappen de Red Bull lancera sa candidature pour un troisième titre de pilote consécutif à Bahreïn le 5 mars.

