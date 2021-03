Le PS et le PD ont tous deux placé la reprise économique au cœur de leurs programmes politiques. Le SP a promis une augmentation de salaire pour les enseignants et les médecins ainsi que des projets d’infrastructure tels que la construction d’une nouvelle route, une nouvelle ligne de train entre Durres et Tirana et un port de plaisance à Durres.

«Des élections transparentes, inclusives, libres et équitables, ainsi que le respect des résultats, sont essentiels pour garantir la légitimité de la nouvelle Assemblée et du nouveau gouvernement. Nous sommes convaincus que les institutions et les acteurs politiques albanais respectifs agiront conformément aux normes internationales et aux décisions de la Commission électorale centrale », indique un communiqué de l’UE.

